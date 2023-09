Marta Vančurová oslavila narozeniny: Zrada Malíře i tajný milenec Ladislav Frej

Zdroj: Profimedia

Marta Vančurová před pár dny oslavila 75. narozeniny. Herečka ztvárnila během své úspěšné kariéry řadu známých rolí, v osobním životě si ale několikrát sáhla na dno. Asi nejhorší životní zkouškou prošla v době, kdy jí lékaři našli rakovinu a následně ji opustil partner Jan Malíř.

Cesta na výsluní rozhodně nebyla u Marty Vančurové procházka růžovým sadem. Herečka vyrůstala v malé vesnici u Prahy a v deseti letech ji rodiče přihlásili do Dětského rozhlasového sboru Bohumila Kulínského. Po maturitě pak začala pracovat v Českém hydrometeorologickém ústavu a v té době uvažovala o studium fyziky. Nakonec si ale podala přihláška na DAMU.

Ačkoliv se Vančurová na zkoušky připravovala sama, vzali ji na první pokus. Do třídy s ní chodili i další herecké osobnosti, například Kateřina Macháčková, Jiří Lábus či Tomáš Töpfer.

Od začátku devadesátých let se stala členkou Vinohradského divadla a před kameru se postavila ještě během studií. Diváci ji mohli vidět například ve snímcích Jana Eyrová, Smrt krásných srnců, Bolero nebo Muži v říji. V roli Blanky zářila také ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! a za snímek Milenci v roce jedna získala Vančurová Křišťálový glóbus na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech.

Dlouhý boj s nemocí

Zatímco v profesním životě se Martě Jančurové vše dařilo, v soukromí prožila obrovské zklamání. Jejím osudovým mužem byl kameraman Jan Malíř. Dvojice se nikdy nevzala, z jejich vztahu ale vzešel syn Jan.

Malíř Vančurovou opustil v době, kdy jí diagnostikovali rakovinu. Herčka s vážnou nemocí bojovala dlouhých sedm let a nakonec ji dokázala porazit. "Během té doby jsem měla okamžiky, kdy jsem opravdu nevěděla, jestli se ráno probudím. A pak mě napadlo, že to jsem přece nevěděla nikdy. Velmi mě to osvobodilo a už jsem se tím úplně přestala zabývat. Podstatné bylo vědomí, že chci bojovat, že to nevzdám,“ zavzpomínala herečka v rozhovoru pro Blesk.

S umělcem žila celkem dvacet let, on se ale zamiloval do o 35 let mladší Olgy Špátové, s níž založil novou rodinu. Dokumentaristka dříve randila se zpěvačkou Anetou Langerovou. Po zklamání v lásce se Jančurová věnovala hlavně výchově syna. "Někdy jsem chtěla, aby někdo přišel a já na něj na chvíli mohla všechno naložit a odpočinout si. Honzík by ale pro mě prvořadý a nějak jsem si to ani neuměla představit," svěřila se herečka v rozhovoru pro týdeník Téma.

Jak ovšem prozradila Jana Šulcová Blesku, mužům se po rozchodu s Malířem rozhodně nevyhýbala. Mezi její milence měl údajně patřit herec Ladislav Frej, který byl ženatý. "Trápil svou manželku Věru Galatíkovou. Když onemocněla rakovinou, žil s Martou Vančurovou. Když se to dozvěděl, vrátil se sice domů, ale stejně byl s Martou. A Věra to věděla. A to mi připadalo hrozné," nebrala si tehdy Šulcová s kolegyní z branže servítky.

Marta Vančurová neměla jednoduchý život