Martha Issová popsala setkání s Danou Zátopkovou, měly k sobě blízko

Zdroj: Profimedia

Slavnostní premiéra snímku Zátopek se odehrála na 55. ročníku karlovarského filmového festivalu. Hlavní roli ztvárnil Václav Neužil a jeho ženu, Danu Zátopkovou, si zahrála Martha Issová. Ta se s manželkou legendárního běžce potkala i osobně a konzultovala s ní své herecké počínání.

„Víš, to není nic proti tobě. To nebude dobré. To nemůže takový čičmunda hrát Emila,“ tvrdila Dana Zátopková Issové. S obsazením Neužila do role Zátopka nejprve nesouhlasila. Posléze ji Martha přesvědčila.

„Ona tvrdila, že jediné, co má smysl, je podívat se na dobové dokumentární záběry,“ upřesnila Issová na tiskové konferenci na karlovarském festivalu. „Já jsem na setkání už měla fotku po prvních maskérských zkouškách, kde už měl (Neužil) vyholenou hlavu a vždycky jsem jí přinášela nové materiály svých tréninkových hodů, Václavových lýtek a modrého portugalu,“ smála se Issová.

Zátopková byla oštěpařkou, manžela v medailích nepřekonala

Zátopková měla za to, že její manžel měl úplně jiná lýtka než Neužil. Posléze ale se zpracováním příběhu souhlasila. Setkání s její hereckou představitelkou pomohlo. „Díky tomu jsme se k sobě dostaly blízko,“ myslí si Issová.

„Ona nám nabídla, že by se v tom filmu mohla mihnout, ale bohužel pár dní předtím, než jsme měli točit ve Stromovce záběry, kde krmí na lavičce holuby, tak ji odvezli do nemocnice odkud se už nevrátila,“ zakončila smutně Martha svoje vyprávění.