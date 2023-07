Martin Chodúr musel bránit partnerku: Lidé se do ní strefovali kvůli věku

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Martin Chodúr vyhrál v roce 2009 pěveckou show Česko Slovenská Superstar a posléze i anketu Český slavík jako Objev roku. Jeho vystoupení vyrážela dech a Martin se rychle stal miláčkem v Česku i na Slovensku. Nejedno dívčí srdce zahořelo pro tohohle sympaťáka, avšak Martin pak všem vyrazil dech. Zamiloval se do o sedmnáct let starší ženy, která navíc v té době byla ještě vdaná.

V roce 2010, tedy nedlouho poté, co se stal slavným, se tehdy jednadvacetiletý idol zamiloval do podstatně starší ženy. Srdce Martina Chodúra vzplanulo pro krásnou Ivonu Selníkovou, které bylo v té době osmatřicet let. Netrvalo dlouho a hrdličky přivítaly na svět svého prvního potomka. V roce 2016 se jim narodil syn Martínek.

První porod po čtyřicítce

Natěšení rodiče si přesto nenechali pohlaví miminka prozradit. „Chceme se nechat překvapit, pohlaví nevíme ani my. To až ho uvidíme na vlastní oči. Máme už vybraná jména pro obě verze. Na rodinu se těším nejvíc ze všeho. Je to asi ta nejhezčí a nejdůležitější věc, co se mi v životě mohla stát. Těším se na novou roli otce,“ vyjádřil se kdysi zpěvák pro web idnes.cz. Krásná Ivona dokonce nepřibrala ani moc kilo. „Čekala jsem, že mě těhotenství pozmění, ale to nemůžu říct, kromě toho, že jsem přibrala šest kilo. Což není tolik. Cítím to velmi přirozeně, normálně pracuji a nijak mě to neomezuje,“ uvedla Ivona, pro kterou to byl po čtyřicítce první porod.

I čtrnáct let po výhře v soutěži se Martin věnuje muzice a do tohoto procesu zapojil i svou milou. Ivona funguje jako jeho manažerka. Stávalo se často, že se pár setkával s narážkami na věkový rozdíl. Jakkoliv byly některé poznámky drsné, například mu předhazovali, že Ivona vypadá jako jeho matka, Martin se nenechal rozhodit a na nepěkné komentáře reagoval vždy vyznáním lásky své vyvolené.

Věk se začíná projevovat

Ačkoliv se říká, že „věk je jen číslo" a „láska hory přenáší", Ivona zanedlouho oslaví padesátku a rozdíl se skutečně začíná vizuálně projevovat. Na svůj věk vypadá vskutku skvěle, avšak sedmnáct let je sedmnáct let. Drsné komentáře na adresu šťastné rodinky ale i tak nejspíš budou pramenit jen z čiré závisti, Chodúr s Ivonou a Martínkem totiž vypadají jako dokonalá rodina, a to se pravděpodobně nepřejícím lidem, kteří mají potřebu komentovat životy ostatních, samozřejmě nelíbí…

