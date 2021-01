Martin Chodúr vyznal lásku své Ivoně, opřel se do zlých jazyků i svých rodičů!

"Dneska to je 11 let co jsme se poznali na večírku, a zlé jazyky, včetně mojí rodiny, nejenže nepřály, ale říkaly, že to je tak na dva měsíce, ti lepší, že na dva roky. Dneska už žádné prognózy nemáme. Byla to dlouhá a krutá doba a jenom věřit a neodchýlit se od vlastních pocitu a nezradit je bylo to co přestálo nade všemi trapnými útoky, a přeneslo nás do dnešních dní," rozepsal se Martin Chodúr na svém Facebooku a připojil historku o svém seznámení se starší partnerkou.

"O pozici tehdy vdané Ivonky ve vysoké řídící funkci, která se zamilovala do mladého kluka, se nechci radši vůbec rozepisovat . Nepamatujeme na slabou výjimku, nikoho kdo by nás tehdy slovně podpořil. Udělali jsme si názor na věci a lidi kolem nás a určitě známe hodnotu našeho vztahu. Ta se neměří ani věkem ani penězi. Takže bojujte za svou lásku a nenechte si ji nikým vzít, i kdybyste měli být jediní, kdo jí věří, jako my, na našem začátku," zakončil zpěvák své dojemné vyznání.

Jak říká jedno moudré přísloví, věk je jen číslo a láska navíc kvete v každém věku. Nezbývá než dvojici popřát ještě mnoho spokojených let.