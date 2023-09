Martin Chodúr partnerku brání roky, napadají ji kvůli věku

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Martin Chodúr je už několik let nesmírně šťastný po boku své partnerky Ivony, se kterou se dokonce dočkal krásného syna. Momentálně si tedy žije tím nejspokojenějším životem. Je ale pravdou, že kdysi, když se dal zpěvák se starší ženou dohromady, musel čelit posměškům z řad svých fanoušků. A někteří si do něj rádi kopnou i dnes.

Od chvíle, kdy se stal vítězem první řady Česko Slovenské SuperStar, uplynulo už neuvěřitelných 14 let. Naštěstí ale Martin Chodúr neupadl v zapomnění a po soutěži se mu podařilo skvěle rozjet svou kariéru. A daří se mu v ní dosud. Úspěchy ovšem nesklízí jen na pódiu, ale také hlavně v osobním životě. V tom je už několik let až po uši zamilovaný do své partnerky Ivony, s níž vychovává jejich společného syna Martínka.

Negativní reakce

S Ivonou Selníkovou se dal Martin Chodúr dohromady v roce 2010. Je ale pravdou, že se na dvojici zpočátku dívali mnozí s podivem. Ivona je totiž o 17 let starší než její vyvolený. V různých diskuzích anebo v komentářích pod Chodúrovými snímky se někteří do jeho lásky naváželi a věkovému rozdílu se posmívali.

Před lety se například rozhodl Chodúr popřát prostřednictvím společné fotografie své partnerce k narozeninám. „Maminka by si mohla dát udělat víčka,” napsala mu pod příspěvek jedna z dam. Chodúr se ale za svou lásku rychle postavil. „Jaký syn? Co to povídáte? To má čtyřletý Martínek mamce něco platit? Navíc Ivonka má takto víčka přirozeně od dětství a mně se to náhodou velmi, velmi líbí! Poprosím vás o slušnost. Nevadí, že jsme na internetu. Z očí do očí byste jistě mluvila jinak!” vzkázal kritičce.

Jsou šťastní

Na nejrůznější posměšky ale dvojice z vysoka kašle a hlavu si s nimi rozhodně neláme. Sami jsou nesmírně spokojení a nemohli by být šťastnější. Jak Martin Chodúr uvedl v několika rozhovorech, věkový rozdíl pro něj není nijak podstatný a to, jaké narozeniny zrovna někdo z nich oslavil, u nich doma nehraje žádnou roli.