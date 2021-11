Kam se poděl Martin Dejdar? Po kritice Nikol Štíbrové se po něm slehla zem

Martin Dejdar

Zdroj: Profimedia

Není to tak dávno, co se influencerka Nikol Štíbrová pustila do Martina Dejdara a jeho projektu Wish 4 you, který za nemalé peníze nabízel videopozdravy od známých českých celebrit. Dejdar kritiku neustál a pochybný byznys ukončil. Co ale dělá teď? Vypadá to, že se mediální pozornosti důsledně vyhýbá.

Oblíbený český herec Martin Dejdar překvapil své fanoušky i kolegy ze showbyznysu, když začal nabízet prodej zdravic od slavných osobností za dosti vysokou cenu. Mlčet nevydržela Nikol Štíbrová, která mu vzkázala, že to opravdu přehání a kdyby chtěl někdo pozdrav od ní, ráda to udělá zadarmo. "Musím říct, že jsem se celkem dost naštvala. Našla jsem webovky, na kterých je seznam našich osobností z různých sfér, sportovci, influenceři, zpěváci a tak dále, a vy si u nich můžete kupit buď audio, nebo videopřání a vy za něj platíte. Za audio 1500 korun, za video 2500 tisíce. Já jako chápu že doba je zlá, ale tohle mi přijde vyloženě úchylný! Místo aby byli rádi, že mají nějaký fanoušky, a byli rádi že někdo stojí o to, aby se s ním vyfotil nebo podepsal, tak si říkají takovém sumy, je to totální zhýralost," napsala si Nikol na Instagram. Drahá přání a nevšední zážitky Kromě drahých přání nabízela firma i nevšední zážitky. Ty už si ale nemohl dovolit téměř nikdo. Třeba hodinový trénink s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou za deset tisíc, to už byl opravdu přestřel. Korunu tomu zasadilo zjištění, že některé osobnosti neměly ani tušení, že se na Dejdarově seznamu vyskytují a už vůbec ne, kolik jejich videozdravice stojí. Například takový Jiří Lábus byl přinejmenším překvapen a youtuber Kovy byl doslova v šoku. „Cože? Vůbec nevím, že mě na to Dejdar oslovil, to si nepamatuju. To bych ani nechtěl," řekl Blesku Lábus. Dejdar celý projekt samozřejmě obhajoval a tvrdil, že v částkách jsou obsaženy i provozní náklady. Nebylo mu to ale nic platné, kritika se na něj snášela ze všech stran. Dejdar ji neustál a s projektem skončil. Vydal k tomu srdceryvné prohlášení. Dejdar projekt raději ukončil "Přání celebrit měla plnit i charitativní cíle. Bohužel již k tomu nedojde. Pod neuvěřitelným tlakem urážek, pomluv, ponižování a zesměšňování nejen mě, ale i dalších osobností projektu zapojených, jsem se rozhodl projekt ukončit hned na začátku. Ne proto, že je to chyba, nebo že je projekt špatný. Jsem stále přesvědčen, že nápad je to dobrý. Ale v tak nenávistném prostředí nemám sílu nic vytvářet. Navíc, když lidé jako například Nikol Štíbrová a jí podobná stvoření mají tu odvahu mě i ostatní skutečné osobnosti, které desítky let tvrdě pracují, veřejně zostuzovat a urážet, nemá smysl se o něco snažit. Já si jen přeju, aby bylo na sociálních sítích méně nenávisti a zloby." Poté se Dejdar stáhl a od té doby o něm není pořádně slyšet. Zato o jeho synovi Matějovi je v poslední době slyšet až dost. Když naposledy vyrazil na premiéru muzikálu Děti ráje, bublinky tekly proudem a mladý Dejdar trávil čas na baru ve společnosti kumpánů, místo v hledišti.