Životní prohry Martina Dejdara: Splácení dluhů i obchod se jmény slavných

Martin Dejdar působí jako věčně vysmátý sympaťák, který si životem proplouvá jak na zlaté lodi. Role se mu hrnou, jezdí pravidelně do druhého domova na Floridu a jeho rodina je jak vystřižená z katalogu na štěstí. Není to ale tak, i Dejdar v životě čelil mnoha nepříjemným situacím. A to, ať už šlo o obrovské dluhy nebo spor s Nikol Štíbrovou.

Martin Dejdar patří mezi naše nejoblíbenější a nejobsazovanější herce. Legendární se stala jeho role Bejbyho v kultovním filmu Šakalí léta nebo šílený Ozzák v seriálu Comeback. Mohlo by se tedy zdát, že se má herec nadmíru dobře, ale není to tak, před nedávnem mu zčeřil poklidné vody života spor s Nikol Štíbrovou. Ta se mu vysmála, že vybírá peníze za zdravice od slavných osobností místo toho, aby je lidem poskytl zadarmo. Připojila pak návrh, že pokud chce někdo natočit pozdrav od ní, Martiny Pártlové nebo Veroniky Arichtevy, nemusí se bát jim napsat. Udělají to prý rády a zadarmo. Strhla se mela a několik dní měl čím žít celý internet. Dejdar se obhajoval, že vybrané peníze šly z části na produkci a z části aktérům videa. Celebrity o kšeftu s jejich jmény neměly ponětí Vše vygradovalo ve chvíli, kdy se zjistilo, že určité osobnosti o tom, že jsou zařazeni na zpěvákově seznamu osobností, které za nemalé peníze natočí video s pozdravem obyčejným smrtelníkům, ani nevěděly. Můžeme jmenovat například youtubera Kovyho nebo herce a Dejdarova velkého přítele Jirku Lábuse. Ten byl vysloveně v šoku. „Cože? Vůbec nevím, že mě na to Dejdar oslovil, to si nepamatuju. To bych ani nechtěl," řekl Blesku komik. Dejdar se snažil chabými výmluvami obhájit, ale vzhledem k tomu, že mu to moc nešlo, svou firmu na zážitky zrušil a slehla se po něm zem. Tohle Ozzák Nikol do konce života jistě nezapomene. Ale prozatím vede influencerka jedna nula. Není to hlavně poprvé, co se Dejdar potýká s nekalými kšefty. Psal se rok 2015 a bulvární deníky přinesly informaci o jeho dluzích za film Panství, který byl natočen roku 1999. Dejdar byl jedním z producentů filmu a dluhy tak mnoho let splácel. „Tyto věci se bohužel táhnou dlouho, navíc jde o prohřešky jiných, které mi bohužel již 17 let znepříjemňují život," řekl před šesti lety v rozhovoru pro idnes.cz. Dluhy za film Panství ho poslaly ke dnu Na vině byl prý tenkrát distributor, který nezaplatil za prodej filmu do zahraničí a na Dejdara tedy spadly obrovské finanční pohledávky. Ty ho tenkrát dostaly na dno. Nakonec se ale sebral a začal dluhy splácet. Dnes má již čistý štít, ale rozhodně tento zážitek může řadit mezi ty nejhorší v životě. I přesto, že se herec tehdy dostal do velkých problémů, zvládal financovat i svůj druhý život v Americe, což mu bylo často vyčítáno. Život na Floridě jistě není za hubičku. Nakonec i sám Dejdar přiznal, že se situace může změnit a oni se budou muset vrátit do Čech. „Tím, že v poslední době hodně roste dolar vůči koruně, je pro nás v Americe čím dál víc draho, tudíž netvrdím, že se naše situace nezmění a rodina se nevrátí zpět." To se ale nakonec nekonalo a Dejdarovi stále dům na Floridě vlastní a rádi v něm tráví polovinu roku. Nyní se tam opět přesunuli, aby nemuseli být přes dlouhou zimu u nás, ale mohli si užívat sluníčka u oceánu.