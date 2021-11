Ztrhaná tvář i únava v očích: Martin Dejdar po skandálech pořádně sešel

Zdroj: Profimedia

Martin Dejdar v době pandemie přišel s podnikatelským záměrem, který se mu příliš nevyplatil. Za snahu o zpeněžení pozdravů pro své fanoušky sklidil herec obrovskou kritiku, a to i z řad vlastních kolegů. Jak se herci po tomto fiasku daří?

Martin Dejdar minulý rok představil veřejnosti nezvyklý podnikatelský záměr s názvem Wish for you. "Tento projekt vznikl na jaře v období první karantény. Přemýšlel jsem, jak si vzájemně pomoci. Jednak mnoha tisícům zájemců, kteří nám denně píší o nejrůznější videa a fotografie a osobnostem, které již mají půl roku obtížné živobytí. Uspořádal jsem anketu, které se zúčastnili tisíce lidí. Z té vyplynulo, že o takovou službu zájem mezi vámi je a nemáte problém za to zaplatit. Tak jsem se do toho pustil. Právníci, smlouvy, schůzky s osobnostmi, logo, název, web. Půl roku práce a také spousta investic. Nikdy nemohlo jít o žádný podvod, jelikož vždy musí nahrát konkrétní pozdrav osobnost sama. To snad pochopí i primitiv," snažil se herec vysvětlit, za jakým účelem projekt založil.

Herec později dodal, že se rozhodl web stáhnout a rozdělanou práci ukončit. "Navíc přání od celebrit měla plnit i charitativní cíle. Bohužel již k tomu nedojde. Pod neuvěřitelným tlakem urážek, pomluv, ponižování a zesměšňování nejen mě, ale i dalších osobností projektu zapojených, jsem se rozhodl projekt ukončit hned na začátku. Ne proto, že je to chyba, nebo že je projekt špatný. Jsem stále přesvědčen, že nápad je to dobrý. Ale v tak nenávistném prostředí nemám sílu nic vytvářet. Navíc, když lidé jako například Nikol Štíbrová a jí podobná stvoření mají tu odvahu mě i ostatní skutečné osobnosti, které desítky let tvrdě pracují, veřejně zostuzovat a urážet, nemá smysl se o něco snažit. Já si jen přeju, aby bylo na sociálních sítích méně nenávisti a zloby," vyjádřil se Dejdar nejen ke svému projektu, ale i slovům Štíbrové, která jeho byznys dle jeho slov veřejně zesměšnila.

Štíbrová nešetřila kritikou

"Musím říct, že jsem se celkem dost naštvala. Našla jsem webovky, na kterých je seznam našich osobností z různých sfér, sportovci, influenceři, zpěváci a tak dále, a vy si u nich můžete kupit buď audio, nebo videopřání a vy za něj platíte. Za audio 1500 korun, za video 2500 tisíce. Já jako chápu že doba je zlá, ale tohle mi přijde vyloženě úchylný! Místo aby byli rádi, že mají nějaký fanoušky, a byli rádi že někdo stojí o to, aby se s ním vyfotil nebo podepsal, tak si říkají takovém sumy, je to totální zhýralost," nebrala si Nikol Štíbrová s Martinem Dejdarem a ostatním celebritám z projektu servítky.

Celý skandál navíc vygradoval ve chvilce, kdy se ukázalo, že web inzeroval i umělce, kteří o tom neměli tušení. "Martine, je samozřejmě na každém, za co si bere peníze. Fakturovat si 2500 Kč za pozdrav člověku, který mi fandí a pravděpodobně mě delší dobu podporuje kupováním CD, vstupenek, knih apod., je pro mě osobně minimálně zvláštní. Největší problém vidím nakonec v tom, že spousta lidí o tom, že je prodáváte, vůbec nevěděla. Nebyl to jen Kovy, ale to asi víte. Hezký den, stvoření," vzkázala tehdy Štíbrová Dejdarovi s dávnou ironie.

Herec si touto kauzou viditelně uškodil, jelikož ani po roce nemůže na Instagramu mít zapnuté komentáře a celá záležitost ho viditelně semlela.

Herec působí ztrhaně, fanouškům zamezil možnost komentovat

Martin Dejdar si u svých sledujících udělal pořádný černý škraloup. Ačkoliv se našlo pár jedinců, kteří o placené videopozdravy jevili zájem, většina lidí ho za toto podnikání odsoudila.

To dokazuje i Instagram herce, kde kvůli nenávistným reakcím na jeho osobu musí mít stále vypnutou možnost komentovat.

Na posledních fotkách navíc nepůsobí zrovna šťastným dojmem. Zda za vzhledem Dejdara stojí osobní problémy nebo ho semlela kritika veřejnosti, zůstává záhadou.