Martin Donutil a Sára Affašová jen září: Po velké bolesti našli důvod k radosti

Syn Miroslava Donutila, Martin Donutil, a herečka Sára Affašová si v loňském roce prožili své nejhorší chvíle vůbec. Těšili se totiž na miminko, o které následně přišli. S bolestivou zprávou se kdysi svěřili na sociální síti a následně se na několik měsíců stáhli do ústraní. Nakonec ale přece jen znovu našli v životě štěstí a radost a těší se na pohádkové zítřky. Už zanedlouho je totiž čeká velký životní krok. A dvojice se nemůže dočkat.

Martin Donutil a Sára Affašová tvoří jeden z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu. Po několika měsících randění se rozhodli povznést svůj vztah na ještě vyšší úroveň a v loňském roce se začali těšit na to, že budou tři. Jenže pak přišla ta nejhorší věc, která může nastávající rodiče potkat. Dvojice totiž o miminko přišla.

„Tohle mělo být to nejšťastnější období našich životů. Místo toho přišel tvrdý pád do hluboké propasti, tak hluboké, že i kdy mám pocit, že už víc na dně být nelze, za chvilku spadnu ještě hlouběji,” napsala v říjnu Sára Affašová na svém Instagramu a k příspěvku připojila černobílou fotku se synem Matyášem, který během porodu zemřel. „Matyáš byl do poslední chvíle naprosto zdravý. Nikdo neví, co se mohlo stát,” dodala ještě.

Pryč z Česka

Následně se dvojice stáhla z veřejného prostoru a na čas odletěla do New Yorku. „Pomalu, ale jistě se vracíme k životu, k práci, bez schovávání a strachů. Nebude to hned, nepřebolí to nikdy, ale pracuju na tom, jak nejlíp to dovedu,” uvedla herečka a krátce na to přidala i jednu radostnou novinku. Právě v pulzujícím americkém městě ji totiž Martin Donutil požádal o ruku. A tak měli oba konečně další důvod ke smíchu a spokojenosti.

Svatba se blíží

Nyní se dvojice objevila na předávání cen Český lev a z jejich úsměvů bylo patrné, že to nejhorší je dávno za nimi. Snoubenci se už nemohou dočkat svatby a mají plné ruce práce s nejrůznějším plánováním. Svatba se totiž uskuteční už za pár měsíců. O žádnou obrovskou veselku se stovkami hostů ale nepůjde. Jak totiž dvojice prozradila v rozhovoru pro eXtra.cz, chtějí svatbu pojmout v komornějším duchu, kde chtějí mít hlavně svou rodinu a nejbližší přátele. Rozhodně se také chtějí brát v Česku a po obřadu v exotických destinacích netouží.