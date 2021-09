Popsal, kdy přeskočila jiskra: Martin Donutil je zblázněný do krásné Affašové

Zdroj: Profimedia

Syn Miroslava Donutila, Martin, už nějakou dobu chodí se Sárou Affašovou. Ta je asi nejvíce známá jako Jana z nekonečného seriálu Ulice. Zahrála si i v druhé sérii seriálu Rapl, objevila se ve filmu Teroristka a fotila reklamy. Její tatínek pochází ze Sýriie a maminka je Češka. Herečka ale odmalička žije v Čechách a v Damašku byla jen dvakrát za život.

Není to tak dávno, kdy Sára ještě randila s tanečníkem Michalem Necpálem, který pravidelně účinkuje v oblíbené televizní soutěži StarDance. Když ale před pár měsíci Sára i Michal přestali na sociální sítě přidávat společné fotky, všem bylo jasné, že mezi dvojicí zřejmě není všechno v pořádku.

Jiskra přeskočila až později

Sářini fanoušci proto okamžitě zpozorněli a začali se dožadovat odpovědi, s kým teď jejich oblíbená herečka vlastně je. "Už nějakou dobu tvoříme pár s Martinem Donutilem," potvrdila nakonec Sára na sociální síti.

Syn známého herce se Sárou nejdříve pracoval v divadle a pomyslná jiskra přeskočila až mnohem později. "Bylo to při zkoušení hry Vojna a mír," prozradil pro deník Blesk Martin.

"Od té doby, co jsme spolu, tak nás už do stejných představení obsazují jen minimálně. Je to vždy riziko, že když se pak v tom páru něco stane, tak to rozhodí celou hru. Navíc, když máte hrát i pár na jevišti…" doplnil Donutil, který i se svou láskou působí v Městských divadlech pražských.

I když Sára dneska hraje v seriálech, její kariéra se mohla ubírat úplně jiným směrem. Na gymnáziu sice už koketovala s divadlem, stejně tak ji ale bavila i biologie a chemie. Proto se chtěla stát lékařkou nebo vědkyní. Na molekulární biologii se po maturitě dostala, nakonec u talentované dívky ale na plné čáře zvítězila láska k umění.

Sára přiznává, že tatínek měl s její profesí zpočátku trochu problém. "Představoval, že ze mě bude mít doktorku. Během let, co jsem studovala na DAMU, se s tím smířil. Řekla bych, že je na mě už i pyšný," řekla Affašová v rozhovoru pro Novinky.

Sářin otec se přitom do Česka dostal tak trochu náhodou. Protože se pohádal s tatínkem, chtěl utéct do Ameriky. Jenže nedostal vízum, které tehdy získali jen ti, kteří měli v některé zemi rodinu nebo přátele.

Táta neuměl slovo česky

"Kamarády měl tady, takže odjel do Čech, přičemž neuměl ani slovo česky. V Praze chodil za mamkou do baru, kde pracovala jako servírka. A jsem tady," směje se Sára. Ta má z manželství rodičů sestru Jasminu. Maminka měla v předchozím vztahu dva syny a tatínek v dalším manželství ještě tři potomky.

Přestože Affašová ještě sbírá herecké zkušenosti, už má za sebou účinkování v kanadském snímku The Death and Life, ve kterém hrály takové hvězdy jako je Natalia Portman nebo Susan Sarandon. Affašová si ve snímku střihla roli české servírky v restauraci.

Na Martinovi a Sáře je vidět, že jsou pořád čerstvě zamilovaní. Během tiskové konference, která se konala v Městských divadlech pražských, se v jednom kuse bezděky dotýkali a mohli na sobě oči nechat. Partneři si letos nenechali ujít filmový festival v Karlových Varech a na doporučení Martinova tatínka jeli na dovolenou do Albánie.

"Moc se nám to nepozdávalo a nechtělo se nám, ale nakonec jsme nelitovali. Byla tam úžasná a levná gastronomie. Celá země je turismem nepolíbená a to nás bavilo," popsala Sára, jak dopadla cesta do balkánské země.

Sára hraje v divadle, za sebou má ale také focení a točení reklam.