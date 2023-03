Bezmoc na letišti v Brazílii! Na tento zájezd Martin Hofmann jen tak nezapomene

Zdroj: Profimedia

Herec Martin Hofmann se dostal v Brazílii do pořádných problémů. Pomoc našel až u svých sledujících na sociálních sítích. Do São Paula se vydal společně s dalšími herci ze Švandova divadla. Jedním z členů výpravy je i Filip Rajmont alias Otík z Ulice.

Hofmann, Rajmont a Butko si divadelní zájezd dle svých příspěvků na Instagramu velmi užívají. Hvězdní herci odehráli představení Lordi v prostorách zahrady generálního konzulátu České republiky v São Paulo. Po divadelním večeru ze země neodcestovali. Místo návratu do České republiky obdivují místní krásy napříč celou Brazílií. Vyrazili například na vyhlídkový let nad sochou Krista Spasitele.

Bezmoc na letišti

Legendární Luďan z Mostu pobavil své sledující scénou z letiště, na kterém se dozvěděl, že se anglicky rozhodně nedomluví. Zmateně chodil po letišti sem a tam a varoval další turisty, kteří se do Brazílie chystají. Jak ovšem bylo vidět v dalších stories, herec s touto situací trochu počítal, vybavil se ručně vytvořeným slovníkem. Ve školním sešitku měl napsané základní fráze a jejich překlad. "Co děláš? - míněno práci", "Co děláš - právě teď " nebo třeba také "Mám rád kafe." Vtipné ovšem bylo, že mezi vypsanými frázemi měl i dotaz - "Mluvíte anglicky?"

Záchrana

Na dalším ze snímků ovšem zdůraznil, že jeho ručně vytvořený minislovník mu v ničem stejně nepomohl. "Oni zásadně nemluví pomalu a všechno svážou dohromady," postěžoval si. Bezmoci Hofmanna si nejspíše všimli místní průvodci a z pekelné situace ho zachránili. Na závěr svých stories poslal jedné z instagramových stránek Rio průvodci své poděkování. Fanouškům, kterých má na profilu více než 115 tisíc, slíbil, že je pokračování historek z cest čeká zase příště. Sledující oblíbeného herce se tak mají na co těšit.