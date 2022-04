Martin Hofmann o svých démonech ví: V minulosti zlomil srdce Jitce Čvančarové

Zdroj: Profimedia

Každý ho zná jako svérázného pohodáře Luďana z Mostu, také jako detektiva v různých kriminálkách či jako Jardu Hejla z Ulice. Jaký je ale Martin Hofmann v soukromí? Nejen, že vyhlásil pauzu v natáčení do jara letošního roku, protože už ho bylo všude dost, ale také se od let, kdy randil s herečkou Jitkou Čvančarovou, dost uklidnil. Tenkrát ho znala téměř každá pražská prostitutka.

Martin Hofmann působí jako neuvěřitelný pohodář, ale zdání klame. I on má své démony, o kterých dle svých slov ví a snaží se s nimi bojovat. A nutno podotknout, že se mu to nejspíš daří, protože takové průšvihy jako před lety už nedělá.

„Člověk je nějak namíchanej z anděla a ďábla a teď jde o to, jestli ďábla vytáhnout, nebo ne. Já s tím teda problém nemám. Musím v sobě některé věci krotit. Já o svých démonech vím zcela jasně, “ svěřil se Hofmann Blesku.

Jitka Čvančarová se z jeho nevěr zhroutila

Své by o tom mohla vyprávět herečka Jitka Čvančarová, která s ním právě v tomto období tvořila pár. Psal se rok 2009 a Martinovi, který v té době zářil v seriálu Ulice, zavolali novináři, kteří se vydávali za zaměstnance eskortní služby. Hofmann, který onu službu tenkrát často využíval, se nechal nachytat a průšvih byl na světě.

Hofmann se nejprve omlouval, že nemůže mluvit a následně poslal smsku, že se ozve přímo paní Lauře, která zajišťovala požadavky klientů.

„Martinův problém byl v tom, že služeb těchto prostitutek využíval poslední dobou velmi hojně a skoro si nedával pozor. Měl pocit, že se nemůže nic stát,“ řekl tenkrát Blesku jeho kamarád.

Nakonec je opět svedl dohromady seriál Most!

Jenže stalo se! Jeho partnerka Jitka Čvančarová se o celé kauze dozvěděla a zhroutila se. Tenkrát natáčela seriál Dokonalý svět a lidé ze štábu potvrdili, že hodinu usedavě plakala a opakovala, že to nemůže být pravda. Ona sama chtěla děti a rodinu a její milý jí chodil za prostitutkami.

Pár se rozešel a nějaký čas o herci nechtěla Jitka ani slyšet. Nakonec je ale svedl dohromady seriál Most!, kde si zahráli exmanžele. Od velké slávy seriálu šel Hofmann z role do role a nezastavil. Na rozdíl od svých kolegů neměl ani přes koronavirus o práci nouzi. Řekl si tedy stop a rozhodl se teď nějaký čas netočit.

„Až do května 2022 točit nebudu a už jsme si to i s mnohými vysvětlili. Ne všichni to vzali úplně radostně, ale všichni to pochopili. Byly to různé věci v různých projektech, které nebudu dělat,“ rozhodl se herec, který se teď chce především věnovat svým dětem. Dnes slaví Hofmann své 44. narozeniny.