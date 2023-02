Martin Hofmann a jeho tajný život: Vyženil slavnou dceru a dočkal se i syna

Zdroj: Profimedia

Herec Martin Hofmann patří k těm hvězdám, které o sobě vůbec nemluví. Přestože je aktivní na sociálních sítích, ze svého života kromě práce nesdílí prakticky nic. Jeho soukromí je tak zahaleno rouškou tajemství. Přesto je ale několik skutečností, které se mu utajit nepodařilo.

Populární herec Martin Hofmann se právem řadí mezi nejslavnější umělce Česka. Navzdory tomu, že se často objevuje na televizních obrazovkách a filmových plátnech, je člověkem, o kterém se toho moc neví. O svém soukromí nemluví a narozdíl od ostatních celebrit jej ani nijak nesdílí na sociálních sítích.

Nesvěřuje se ani přátelům

To, že Martin Hofmann opravdu ctí soukromí své i své rodiny, dokazuje i fakt, že se o něm nebaví ani se svými přáteli. Když se herec v roce 2014 ženil s ruskou kráskou Nataliou Žitnikovou, mnozí z jeho blízkých podle Blesku o svatbě vůbec nevěděli. „On si dává velký pozor na své soukromí. Někteří ani netuší, že někoho má,” řekl tehdy člověk z jeho okolí.

Po boku své manželky našel do té doby poměrně přelétavý sympaťák velké štěstí. A dokonce se dočkal i nevlastní dcery. Tou je zpěvačka Anna Žitniková, která si uměleckým jménem říká Annabelle.

Oznámení o narození syna

Na začátku roku 2022 herec všechny překvapil, když na svém Instagramu sdílel příspěvek s přáním do nového roku. K tomu totiž připojil i zprávu o tom, že ve své rodině přivítal nového člena. „A ať žije Tony Hofmann, co se před chvílí narodil,” napsal herec na sociální síti. „A děkuju všem za gratulace, vyřídím to Tonyho rodičům zcela jistě,” dodal ještě.

Radostný příspěvek ovšem vzbudil mnoho otázek. Zaprvé bylo velmi zvláštní, že by jinak velmi opatrný herec sdílel se svými fanoušky takovou novinku, jakou je narození vlastního syna, a zadruhé celé sdělení působí zkrátka podivně až humorně. Zda se ale Martin Hofmann skutečně dočkal syna, nebo mělo jeho sdělení jiný význam, se kvůli hercově mlčení fanoušci pravděpodobně nikdy nedozví.