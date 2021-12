Kdo to udělá, zaslouží přes držku! Co rozlítilo Martina Hofmanna?

Zdroj: FTV Prima/Jakub Syrůček

Martin Hofmann promluvil o tom, proč už odmítá natáčet, co je u něj doma zakázané, a zavzpomínal i na bujaré studium na DAMU. Aktuálně jde do kin jeho poslední film Známí neznámí o partě přátel, které napadne dát mobily na stůl a nahlas přečíst každou doručenou zprávu a každý příchozí hovor dát na hlasitý odposlech.

Zdroj: TV Prima

„Tam nezůstane kámen na kameni. Já bych to v žádném případě nehrál. Co je komu do toho, co mám v telefonu. To je moje. Nikdo tam nemá lézt a nikdo tam nemá čumět, ať už je tam cokoliv. A kdo to udělá, zaslouží přes držku nebo výpověď ze vztahu. Moje báječná žena by tohle nikdy neudělala, protože to je pod úroveň. A já jsem to taky nikdy neudělal,“ dušuje se Martin Hofmann v 7 pádech Honzy Dědka. Pravdy se ale prý nebojí.

„Umím říkat pravdu, většinu věcí umím říkat velmi rovně. A tam, kde si myslím, že by to mohlo způsobit víc škody než užitku, říkám polopravdu,“ kličkuje. Ve vztahu s matkou zpěvačky Annabelle je spokojený.

„Já jsem spokojený, protože mi děti dělají radost. Už teď moc netočím. Vyhlásil jsem stop stav. Režiséři teď mají s prominutím smůlu. Až do května 2022 točit nebudu a už jsme si to i s mnohými vysvětlili. Ne všichni to vzali úplně radostně, ale všichni to pochopili. Byly to různé věci v různých projektech, které nebudu dělat. Do května se budu věnovat tomu nejpodstatnějšímu, a to jsou moje děti, protože od května do října budu mít kontinuálně práci, že se s nimi nedostanu ani na dovolenou,“ svěřil se Honzovi Dědkovi.

Během natáčení zavzpomínal i na studium na DAMU, v ročníku byl s dalšími dnešními hosty Filipem Rajmontem a Kateřinou Rusinovou. „Jsme s Filipem spolužáci. Akorát rozvrh začínal v osm, ale ne vždycky jsme se s Filipem na osmé potkali. Ale zase jsme spolu chodili do školy už od září, na rozdíl od ostatních, kterým začínal semestr až v říjnu. Abychom získali ty zápočty za ty nepřítomnosti a posunuli nás do dalšího ročníku. Ne vždycky vyšlo, že jsme tu osmou trefili,“ prásknul Hofmann, který je mimo jiné obdivovatel zpěvačky Madonny.

„Já měl doma v pokojíčku krásnej plakát Madonny a Stalona. Já to moc nekomplikoval. I na přijímačkách na DAMU jsem řekl, že jsem tam i kvůli panu Stalonovi – a oni mnou začali opovrhovat. Mysleli si, že jsem debilní. A mně to přišlo v pořádku to říct a nestydím se za to doteď. A pak jsem ještě říkal, že se mi vždycky líbily herečky. Tak mě vzali,“ zavzpomínal. Celý rozhovor sledujte dnes ve21.35 na Primě.