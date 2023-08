Hofmann odkryl kus soukromí: Archivní fotografie vyzradily velké tajemství

Zdroj: FTV Prima/Jakub Syrůček

Herec Martin Hofmann si své soukromí velmi střeží. Na společenských akcích se ukazuje zpravidla sám, momentky z osobního života sdílí na sociálních sítích jen ve vtipu. Tentokrát zápatral oblíbený herec v archivu rodinných fotek a jak to tak u něj bývá zvykem, udělal si sám ze sebe pořádnou legraci.

Na dobových snímcích, které našel při uklízení, se objevuje od školního věku až po pubertu. V jisté době svého dospívání se stylizoval do plešatého chuligána a nosil módu jako tehdy oblíbená skupina Depeche mode.

Bez vlasů

Pětačtyřicetiletý Hofmann si nemusí dělat hlavu s tím, jaké to bude, až začne s přibývajícím věkem přicházet o vlasy. Zkušenost s účesem na ježka už má za sebou. Na svém Instagramu sdílel z této doby snímek, kde je ostříhaný dohola a oblečený v černých džínech, které má vytažené až nad břicho. „Věřím, že se tahle móda zase vrátí,“ zavtipkoval. Stylizace do tzv. osmdesátkového klučíka bavila Hofmanna zřejmě delší dobu. Krátký sestřih, přísný výraz ve tváři a černá barva oblečení se objevila i na další fotografii a to tentokrát z Vánoc. „Myslím, že jsem byl v pohodě,“ zasmál se opět sám sobě.

Kopie ze seriálu

Milovníkům seriálu Most! neunikl fakt, že na snímcích z dětství vypadá Hofmann podobně jako jeho seriálový syn Filip František Červenka. To jak vypadá jeho skutečný potomek není ovšem veřejnosti známo. O jeho narození informoval herec jen velmi stroze na svém Instagramu. Na začátku roku 2022 všechny překvapil, když sdílel příspěvek s přáním do nového roku. „A ať žije Tony Hofmann, co se před chvílí narodil,” napsal. „A děkuju všem za gratulace, vyřídím to Tonyho rodičům zcela jistě,” dodal. Od té doby už se o Tonym nezmínil.