Martin Hofmann se uzavřel před světem: Důvod je pro okolí víc než pochopitelný

Zdroj: Profimedia

Oblíbený herec Martin Hofmann se rozhodl stáhnout na pár týdnů do ústraní. V posledních letech je Hofmann obsazovaný ve skoro každém českém filmu, zazářil i v jednom ze seriálů České televize Most. Populární seriál znal v době vysílání každý, nyní se v televizi reprízuje a možná tato skutečnost vedla herce k tomu, aby si dal od veřejného prostoru klid.

Sám herec několikrát na svém Instagramu promluvil o tom, že boom seriálu Most byl opravdu neuvěřitelný. Lidé si ho spojovali jen s jeho rolí Luďana a když šel po ulici, křičeli na něj heslo seriálu dycky most.

Digitální detox

Začátkem roku se Hofmann fanouškům ozval se vzkazem, který je rozhodně nepotěšil. „Přeju vám všem fajnové lednové dny, teď tu chvíli nebudu, vrátím se v únoru! Chci si připomenout, jaký to bylo bez sociálních sítí,“ oznámil herec svým sledujícím na Instagramu. „Zdarjaksviň! Buďte velmi zdraví a vaše děcka dvojnásob,“ dodal. Sympatický herec se chlubí na svém Instagramu více než sto čtrnácti tisíci sledujícími. Soukromí na svých sociálních sítích příliš neodhaluje, jeho příspěvky se nesou v duchu fotografií z natáčení nebo filmových plakátů.

Minulost nezatají

Dříve měl Hofmann pověst pořádného proutníka, rád si užíval ve společnosti žen. Zahýbat měl i půvabné Jitce Čvančarové, konec jejich vztahu byl velmi divoký, nyní spolu po letech ovšem dokážou bez problému mluvit a hrát dokonce i ve stejném filmu. Bývalého proutníka změnila až žena, kterou si v roce 2014 tajně vzal. Manželka populárního herce má dceru z předchozího vztahu, s Hofmannem přivítali na svět začátkem roku 2022 syna. Právě kvůli rodině si vzal herec několikaměsíční pracovní pauzu. „Už teď moc netočím. Vyhlásil jsem stop stav. Režiséři teď mají s prominutím smůlu. Až do května 2022 točit nebudu a už jsme si to i s mnohými vysvětlili. Ne všichni to vzali úplně radostně, ale všichni to pochopili," řekl tehdy v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.