Kytka na Valentýna? Slabý! Martin Hofmann radí mužům jak opravdu potěšit ženu

Zdroj: Profimedia

Svátek zamilovaných mnoho Čechů neslaví, jelikož Valentýna považují za čistě americký svátek a květiny svým polovičkám raději dají až na prvního máje. O tom, zda manželce nosí kytku a jak tráví 14. února, se rozpovídal herec Martin Hofmann v pořadu Blízká setkání.

Martin Hofmann je už několik let ženatý muž. V rozhlasovém pořadu se herec rozpovídal o tom, jak vnímá romantiku a svátek zamilovaných.

"Jestli jsem romantik? Záleží, jak se to vezme a jak kdo romantiku vnímá," zamyslel se známý herec ve speciálních valentýnských Blízkých setkáních.

"Když mi bylo šestnáct, tak jsme v Bohnicích s kamarády přelezli plot jedné zahrady, kde byla spousta tulipánů, které jsme, řekněme, svižně nasbírali. Pak jsem je položil před dveře jedné dívce bez jakéhokoliv vzkazu. To byla taková romantika bohnického ražení," zavzpomínal Hofmann s tím, že by podle něj měly ženy od svých partnerů dostávat květiny pravidelně, nejen na 14. února či 1. května.

Poezie místo pugétu



"Já jsem se od té doby moc nevyvinul. Tulipány pořád považuju za jedny z nejkrásnějších květin. Akorát dneska už je kupuju," prozradil Martin Hofmann ve zmíněném pořadu.

"Není nutné dávat květinu zrovna na Valentýna. Pokud to ale žena prožívá, tak by to muž neměl ignorovat, ať už si o tom svátku myslí cokoli. Ale dávat kytku jen na Valentýna… to je slabý," tvrdí herec a radí, že mohou muži sáhnout například po poezii, čímž partnerku určitě ohromí.

"Poezie rozhodně zapůsobí. Muž se o ni může sám pokusit, což nemusí dopadnout vždycky dobře a ne každému bych to doporučoval. Ale stačí, když ji třeba přečte," uzavřel.

Hofmann je prý ve skrytu duše romantik