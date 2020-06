Martin Hranáč je prý ostudou LGBT: Neuvěříte, co komunitě vzkázal!

Martin Hranáč je rodák z Ústí nad Labem a divákům je známý hlavně díky učinkování v reality show vila Vyvolených, kde se svým extravagantním vystupováním zaryl lidem do paměti.

Od televizního pořadu ale uběhlo mnoho let a Hranáč mezitím svou kariéru posouval spíše směrem vlastní tvorby zábavných videí a velice se mu daří!

Vtipné scénky mají veliký úspěch a alter ego Hranáče, Eriku Gadžiovou, sledující doslova milují! Přes to se ale najdou rýpalové, kteří se do Hranáče naváží a uráží ho jako ostudu celé LGBT komunity! Bavič ale natočil ostrou odpověď a poslal hatery do patřičných míst!