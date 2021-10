Martin Kocián instalatérem: Bývalá hvězda už je více než půl roku bez pervitinu

Zdroj: Profimedia

Bývalý zpěvák legendární skupiny Lunetic, Martin Kocián, už je z toho prý zase venku. Bylo by na čase, blonďákovi bude za tři roky padesát, prospělo by mu tedy dát se do kupy a hlavně vydržet čistý.

Martin Kocián se s drogami pere už nějaký ten pátek. Nyní je prý už více než půl roku čistý a živí se jako instalatér. Před nějakým časem mu byla dokonce diagnostikována toxická psychóza, díky níž se nakonec rozhodl s drogami skončit.

Kocián byl hvězdou devadesátých let a nejvýraznějším členem skupiny Lunetic, kterou milovaly miliony dívek po celé republice. V té době si užíval zájmu fanynek, pil, kouřil trávu a čas od času si dal něco tvrdšího. Pak do neřízeného života upadl ještě více a začalo to s ním jít z kopce.

Bývalý lamač srdcí skončil na dně

Někdejší lamač dívčích srdcí skončil jako feťák, který si díky drogám nadělal spoustu průšvihů a skandálů. Závislost na pervitinu mu zničila život a zavřela dveře ke kariéře. Před dvěma lety se nedostavil na koncert při comebacku skupiny, protože se sjel tak, že věděl, že by to nezvádl. Za to byl později z kapely vyhozen.

„Kluci byli hodně naštvaní a nedivím se. Nepřijel jsem, protože jsem byl sjetý a nechtěl, aby mě lidi viděli v tomhle stavu,“ prozradil Blesku.

Pak už se to s ním jen zhoršovalo. Vše vygradovalo, když běhal nahatý po Praze, protože se předávkoval a myslel si, že je v mraveništi. Následně mu prý byla diagnostikována toxická porucha a diagnóza ADHD. Díky ní má poruchu udržení pozornosti a také je hyperaktivní.

Jenže jeho kolegové už ho zpět nechtějí a není se čemu divit.

„Mám čisté svědomí. Nevykašlali jsme se na něj okamžitě po jeho prvním průšvihu. S Martinem jsme to zkusili hned několikrát. Dostal spoustu šancí, ale ničeho nevyužil. Naposledy nás podělal u pořadatelů a nakonec nás veřejně dehonestoval. Udělal z nás hajzly, kteří na něj byli zlí. A na to už znovu nemám,“ vyjádřil se Blesku jeho kolega z kapely a moderátor Snídaně s Novou Aleš Lehký.

Lehký nad ním zlomil hůl, Jelínek by mu šanci dal

Hůl nad ním ještě nezlomil kolega Vašek Jelínek, který by o jeho návratu zauvažoval. Kocián by se tedy měl snažit, což dle svých slov činí.

„Jsem čistý čtyři měsíce, fyzicky pracuji a sportuji. Dělám instalatéra a ve firmě mě dvakrát testovali na drogy, protože mám blbou pověst. Stačí, když jsem trochu veselý, a už si to lidi vykládají, že jsem sjetý," prozradil Kocián dále.

Teď přes léto zpěvák také dost cvičil. Několikrát týdně posiloval ve venkovních posilovnách. Prý ho to dostává do pohody. To potřebuje nejen kvůli nemoci, která mu byla diagnostikována, ale také kvůli vůli, aby měl proč zase do drog nespadnout.