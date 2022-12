Ostrá hádka před lidmi a slova o drogách: Kocián z Luneticu je zase single!

Zdroj: Profimedia

Hvězda devadesátých let Martin Kocián se postaral o pořádný rozruch na sociálních sítích. Bývalý člen kapely Lunetic oznámil na svém profilu rozchod s partnerkou dost netradičním způsobem.

Kocián ve svém příspěvku tvrdil, že se na jeho profil přihlásila teď už jeho bývalá přítelkyně a psala nesmysly. V příspěvku stálo mimo jiné: "Jsem gay a hledám kluka."

Divoký rozchod

Martin se s půvabnou brunetkou Edith do sebe pustili přímo v komentářích příspěvku. Mnozí komentující se divili tomu, proč si nevyříkají problémy spolu tváří v tvář. "Dobrý večer, rozešel jsem se s holkou jménem Edith. Je mi líto, že neunesla celou situaci a zneužila můj Facebook k šíření informací a vytváření zcela nesmyslných příspěvků. Je mi líto, že není dospělá a otravuje tím mě i vás. Přeji hezký zbytek večera," vyjádřil se Kocián v příspěvku na svém profilu. Edith si ovšem nařčení od Martina nenechala líbit a velmi brzy reagovala. "Martinku, proč neřekneš pravdu? Já jsem na tebe řvala před lidmi a ty ses urazil za pravdu. Protože si nedodržel, co si jako CHLAP slíbil. Vzpomeň si u koho všeho ses zapomněl odhlásit z Facebooku. Já nemám zapotřebí ti chodit na Facebook. Nebo ses vyfetoval a psal h*vna. Zviditelnit se za každou cenu a pak raději svést na jiné."

K čemu přesně mezi dvojicí došlo, není jasné. Podle komentářů obou aktérů to nejspíše vypadá na narušení vzájemné partnerské důvěry. Vypadá to tak na definitivní konec velké lásky. Martin přitom ještě v polovině listopadu sdílel na svém profilu jednu zamilovanou fotografii za druhou se sympatickou Edith.

Drogová minulost

Edith ve svém ostrém komentáři upozornila na Martinovu drogovou minulost. Bývalý člen kapely Lunetic propadl už v mládí drogové závislosti, později se rozhodl skončit hlavně kvůli své dceři Vanesse. Bývalá hvězda se snaží dát nyní život už poněkolikáté dohromady. Letos v listopadu se pro eXtra.cz pochlubil s tím, že drogy jsou již minulostí. “Jsem čistý asi tři měsíce. Není to dlouhá doba. Zkusme si to říct v červnu příštího roku, jak na tom budu,” řekl smířlivě. Se všemi svými neřestmi ovšem skončit nehodlá. “Nebudu říkat, že jsem s drogami skončil. Nemůžu to říct, protože počtvrté říkat lidem, že nebudu brát, a za rok mě někdo zase uvidí… Slibovat je horší než krást. Alkoholu se ale nevzdám. To je povolená látka,” prozradil upřímně.