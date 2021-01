Skandál v Rallye Dakar! Aleš Loprais se veřejně omluvil. Co na to Martin Koloc?

"Poznámky ve videu neměly nikoho provokovat či urazit. Byla bohužel nešťastně zveřejněna komunikace dvou chlapů v soutěžní kabině. Omlouváme se proto všem, kterých se to týká a dotčené výrazy je případně urazily. Jsme tým normálních kluků, kteří v dakarském presu neuhlídali a vypustili nešťastné video bez cenzury," omluvil se Aleš Loprais ve středu na svém Facebooku.

Prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček pak pro Nova Sport uvedl, že pokud by se Loprais neomluvil, musel by to řešit.

"My se od toho distancujeme a odsuzujeme to. Jakékoliv projevy rasismu nebo sexismu do závodu nepatří. Mrzí mě to. Dovedu si představit, že posádka byla před startem ve stresu, věřím, že to není nějaký Alešův dlouholetý postoj. Byla to chyba a tohle do sportu nepatří," tvrdí Šťovíček, zároveň ale dodal, že si běžní lidé nedokáží představit tlak před samotným startem závodu. "Přeci jenom je tam tlak a stres. Zejména v té situaci, kdy stojíte na startu. Trávíte několik desítek minut čekáním, a to vám řekne každý závodník, že je to nejstresovější situace. Tohle byla právě ta vypjatá chvíle a z toho to mohlo i pramenit," zastal se Lopraisova týmu za jejich přešlap.

Všichni se ale ze situace poučili a věříme, že si již pánové dají na podobné narážky veliký pozor.