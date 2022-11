Martin z MasterChef Česko má několik adeptů na vítězství: Komu přeje výhru?

Zdroj: TV Nova

Martin Pecina se poměrně rychle stal jednou z nejvýraznějších osobností letošní řady kuchařské soutěže MasterChef Česko, kde na diváky zapůsobil nejen svou vizáží, ale také nejrůznějšími hláškami. Kromě toho vzal útokem i Instagram, kde otevřeně sdílí své myšlenky. Komu by přál titul MasterChef?

V každé řadě MasterChef Česko se najde někdo, komu se podaří zapůsobit na divácké publikum více než ostatním. A letos je to právě umělec Martin Pecina, který nejenže konstantně předvádí skvělé výkony, ale zároveň své soupeře i fanoušky u obrazovek baví nejrůznějšími hláškami. O tom, nakolik je mezi diváky oblíbený, svědčí i fakt, že se mu podařilo na Instagramu posbírat už bezmála 25 tisíc sledujících.

Vše na pravou míru

Na sociální síti Martin sdílí otevřeně své pocity ze soutěže. V jednom z aktuálních příspěvků například sdělil, komu by přál výhru a kdo si podle něj vůbec zaslouží své čestné místo v soutěži. A z jeho slov lze velmi dobře vyčíst, že ne všem svým soupeřům by titul MasterChefa přál.

„Chápu, že je to televizní show, ale byl bych rád, kdyby v soutěži nakonec zůstali jen lidi, co umí skvěle vařit. A kdyby vyhrál ten nejlepší z nich. Proto jsem si přál, aby se vrátili ti, kteří mají největší schopnosti a invenci. Bez ohledu na to, že jsou pro mě velkou hrozbou a při nejbližší příležitosti si mě namažou na chleba,” uvedl Martin.

Jeho hlášky diváky baví

Kromě nejrůznějších názorů Martin na svém Instagramu sdílí i vtipné hlášky, které zazněly z jeho úst při natáčení, a také koláže. A právě pro jeho smysl pro humor si jej diváci tolik oblíbili. Každý z příspěvků sklízí mraky lajků i komentářů, ve kterých Martinovi příznivci vyjadřují velké sympatie a také mu fandí, aby to byl právě on, kdo nakonec dosáhne na vítězství. Soutěžící v show MasterChef Česko před sebou mají ale ještě dlouhou cestu.