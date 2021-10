Martin Maxa po boku mladičké blondýnky: Na premiéru vytáhl tajemnou krásku

Zdroj: Profimedia

Nestárnoucí zpěvák Martin Maxa, který i ve svých šedesáti letech nadále zůstává snem mnoha žen, je již několik měsíců sám. O to větší rozruch způsobila krásná blondýnka, která jej doprovodila na premiéru nového snímku ze série filmů s Jamesem Bondem s názvem Není čas zemřít. Na Maxu se ihned spustila lavina otázek, zda jde o jeho novou lásku.

Pohledný zpěvák Martin Maxa si během své kariéry získal srdce mnoha fanynek, a to nejen díky svému talentu, ale také vzhledu. Od brzkého věku na sobě tvrdě pracuje a jeho tělo je samý sval. Při pohledu na něj by asi jen málokoho napadlo, že již oslavil 60. narozeniny. Nestárnoucí krasavec je i přesto ovšem několik měsíců sám. Po dlouhých 25 letech jej totiž před časem opustila partnerka a matka jeho dětí, která dle všeho neustála tlak pramenící z jeho několik let starého obvinění, podle něhož měl kdysi zpěvák napadnout jistou ženu a staršího muže.

Obvinění mu změnilo život

Jméno se Maxovi sice nakonec podařilo očistit, jeho pracovní i soukromí život však touto skutečností utrpěl velkou ránu. „Na základě tohoto lživého článku jsem přišel o spoustu svých vystoupení, byla mi zrušena nabídka hlavní filmové role, na kterou jsem měl už podepsanou smlouvu, a žádný pořadatel si mě nechtěl objednat,” nechal se na začátku letošního roku slyšet Martin Maxa v rozhovoru pro magazín Showtime.

Nová žena? Ne!

Absence pracovních nabídek a z ní pramenící finanční problémy se postupem času začaly prolínat i do osobního života zpěváka a jeho partnerka jej opustila. Od té doby je pohledný sympaťák sám. Před několika měsíci se po jeho boku začala objevovat čtyřiadvacetiletá kráska Anežka a mnozí tak začali spekulovat o tom, zda s Maxou netvoří pár.

Naposledy se spolu objevili na premiéře filmu Není čas zemřít. „Tato slečna pro mě pracuje jako manažerka, protože si po pracovní stránce rozumíme. A tak ji občas beru i do kina, přátelsky spolu vyrazíme. Já jsem sám takový poustevník, vzezření klame,” nechal se Maxa slyšet pro web ŽivotvČesku.cz.