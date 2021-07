Hledá se nadčlověk? Pilot Martin Šonka shání asistenta, s požadavky nešetřil

Akrobatický pilot a šampion prestižního Red Bull Air Race Martin Šonka má plné ruce práce, a proto se rozhodl vypsat velmi zvláštní inzerát. V něm vyhlásil konkurz na svého nového osobního asistenta, který mu bude neustále k ruce. O platu ani zmínka. Za to všechny zaskočil zmíněnými požadavky, jež jeho „pravá ruka” musí za každou cenu splňovat.

Letec Martin Šonka sbírá jeden úspěch za druhým a jeho život je snad hektičtější než kdy dřív. Skoro se nezastaví, a tak nyní shání člověka, který by mu se vším pomáhal a byl neustále k dispozici. „Teď něco, co byste možná nečekali: Hledám osobního asistenta. Požadavky? Měl by být všestranný a být mi po ruce 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,” napsal Šonka v jednom ze svých nedávných postů na Instagramu.

Lidé se inzerátem baví

Být neustále v pohotovosti a všestrannost ovšem zdaleka nejsou jediné požadavky, které Šonka na svého budoucího osobního asistenta má. Ten bude mít totiž na starosti také vyřizování telefonátů, řízení jeho harmonogramu, péči o zdravotní kondici a skvělé organizační schopnosti. K tomu všemu musí zájemce ovládat několik světových jazyků a zároveň oplývat reprezentativním vzhledem a vystupováním. „Vím, že to není málo, ale můj asistent musí být zkrátka prvotřídní univerzál,” píše ještě Šonka ve svém příspěvku. S přehnanými požadavky ovšem zapomněl zmínit jeden údaj, který všechny zajímá, a to kolik vlastně činí odměna za práci. Netradiční inzerát ihned vzbudil vlnu reakcí všeho druhu.

„Tak já rovnou píšu, abyste se mnou nepočítal,” napsal pobaveně jeden z jeho fanoušků. „Dle parametrů hledáte spíš milenku,” směje se další. „24/7 nechce být k dispozici nikdo, ani manželka. Tak to hodně štěstí, za to žádná práce na světě nestojí,” dodal další z komentujících, který už se ovšem tolik nesmál.

Troufnete si?

Ti, kteří se ale nezalekli šílených požadavků a oplývají odhodláním, jež Šonka zcela jistě rovněž ocení, se mohou akrobatickému pilotovi ozvat na mail, jež v příspěvku uvedl. Je ale více než jasné, že práci tak rozsáhlou a dle všeho i velmi náročnou nezvládne jen tak někdo. Hodně štěstí případným zájemcům!

Martin Šonka k pozici nahrál i video: