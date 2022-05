Martin Stropnický má ostudu po celém světě: Aféru s milenkou řeší i v Japonsku

Zdroj: Petr Horník / Právo / Profimedia

Poměr českého velvyslance v Izraeli Martina Stropnického se sekretářkou Markétou Horňákovou se už dostal i do zahraničí. Jeho manželce Veronice Žilkové se začaly ozývat partnerky a manželky diplomatů a vyjadřují jí podporu. Ke Stropnickému ale moc hezkých slov nemají.

Když Martin Stropnický, který pracuje jako velvyslanec České republiky v Izraeli, zaslal své manželce Veronice Žilkové e-mail, v němž jí sdělil, že ji nadále nemiluje, herečka zůstala jako opařená. Nechápala manželovo náhlé jednání, měla však tušení, že za jeho rozhodnutím může stát jiná žena. A to se jí nakonec i potvrdilo ve chvíli, kdy jí manžel přiznal, že udržuje poměr s podstatně mladší milenkou, kterou by podle informací Blesku měla být Markéta Horňáková.

Bude mít aféra dohru?

Zoráva o tom, že se na české ambasádě v Tel Avivu dal Stropnický dohromady se svou podřízenou, se pochopitelně velmi rychle roznesla i ve vyšších kruzích. Právě z těch se nyní ozývají Veronice Žilkové manželky jiných velvyslanců z celého světa. A na počínání Stropnického nemají úplně pozitivní názor.

„Jsem členka klubu partnerek diplomatů, kde jsou pravidelné programy a přednášky a tam přece jenom nějací Češi a krajané jsou. V pondělí mi třeba přišel mail od manželky japonského velvyslance,” nechala se herečka slyšet v rozhovoru pro CNN Prima News. „Určitě mi nepsala, že by se jí to líbilo,” dodala ještě Veronika Žilková. Co ale přesně bylo obsahem zprávy, sdělit nechtěla.

Podpora ze všech stran

„Když se o tom ale už povídá na japonské ambasádě, tak to asi dobrá vizitka české ambasády není. Teď je to opravdu na nějaké profesní úrovni, naše rodinná úroveň je pojmenovaná dostatečně. Jenom mě těší ta podpora,” zhodnotila situaci herečka, která od fanoušků dostává mraky pozitivních a utěšujících zpráv.

Nervy z rozpadu manželství jí ale podle všeho dávají pořádně zabrat. Když se před pár dny herečka objevila na akci pro ukrajinské uprchlíky v divadle Broadway, nešlo si nevšimnout, že byla dost pohublá. Snad se herečce brzy podaří nešťastnou situaci překonat.