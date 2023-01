Martin Stropnický končí v Izraeli: Přesun s milenkou do Čech?

Zdroj: Profimedia

Martin Stropnický opustí v létě post velvyslance v Izraeli, politika nahradí diplomatka Veronika Kuchyňová Šmigolová. Stropnický v Izraeli působil od roku 2018. Zároveň se změnou velvyslance čeká českou diplomatickou scénu přesun z Tel Avivu do Jeruzaléma. Premiér Fiala je k této změně nakloněn.

Prezident Zeman se k přesunu ambasády vyjádřil také. Podle něj se toto stěhování pokouší sabotovat současný ministr zahraničí Jan Lipavský. S přesunem nesouhlasí ani Evropská unie, stejně jako většina států Jeruzaléma. České velvyslanectví už má ovšem v Tel Avivu od loňského roku v Jeruzalémě svou úřadovnu.

Náhrada za Stropnického

Novou velvyslankyní za Českou republiku bude Veronika Kuchyňová Šmigolová. Tato žena je kariérní diplomatka a bezpečnostní expertka. V minulosti působila například jako velvyslankyně v Egyptě. Významnou roli sehrála také ve vyjednávání o umístění amerického radaru v Brdech. V současnosti vede americký odbor ministerstva zahraničí. Připisuje si také prvenství v tom, že byla jako jediná žena bezpečnostní ředitelkou Černínského paláce.

Rozvod s Žilkovou

O Stropnickém se v posledních měsících mluvilo jako o kandidátovi na prezidenta. Na poslední chvíli se do boje o prezidentské křeslo pustil místo něj bývalý premiér Andrej Babiš. Co bude dělat Stropnický po návratu z Izraele a zda se bude věnovat opět politické kariéře na tuzemské scéně, se zatím neví. Stropnický má mimo pracovních změn i změny v soukromém životě. Bývalý ministr obrany se v Izraeli údajně zamiloval do konzulární referentky Markéty Horňákové. Podle Žilkové je mladá milenka důvodem jejich rozvodu.

U soudu s exmanželkou řeší momentálně finanční záležitosti ohledně dcery Korduly. Manželské vyrovnání řešit nemusí kvůli předmanželské smlouvě. „Majetkové vyrovnání mezi námi nebude, protože máme předmanželskou smlouvu. To znamená, že pan Stropnický si odnese všechny miliony, které vydělal jako ministr a následně velvyslanec, a já, která se kvůli němu vzdala hraní, si ponechám svůj starobní důchod,“ posteskla si herečka pro Blesk. Stropnický se s Žilkovou rozešel v březnu letošního roku po emailu.