Martin Stropnický jí do oka padl hned: Kdo je jeho nová láska Markéta Horňáková?

Veronika Žilková už ví, že za rozpadem jejího manželství stojí manželova o třicet let mladší milenka. Ta, stejně jako sám Stropnický, pracuje pro českou ambasádu v Izraeli, kde se s velvyslancem ČR měla také seznámit. Kdo ale vůbec je Markéta Horňáková a čím mohla bývalého herce zaujmout?

Herečka Veronika Žilková už od chvíle, kdy jí manžel zaslal e-mail se zprávou o tom, že ji už nemiluje, tušila, že se v jeho životě objevila jiná žena. A to se několik týdnů na to ukázalo jako pravda. „Manžel mi před pár dny tuto mladičkou milenku osobně přiznal. Víc to na žádost manžela nebudu komentovat,” prohlásila Žilková pro Blesk. Zmíněné redakci pak nejmenovaná bývalá pracovnice české ambasády v Izraeli odhalila i identitu milenky. Tou by měla být jistá Markéta Horňáková.

Chtěla ho od samého začátku

Dle informací, které má Markéta Horňáková uvedeny na sociální síti LinkedIn, nastoupila pohledná blondýnka v lednu roku 2015 na českou ambasádu v Tel Avivu coby stážistka. O pár měsíců později získala post konzulární asistentky. Jak uvedl zdroj, se kterým mluvil deník Blesk, Horňáková se prý do Stropnického zamilovala na první pohled a toužila po něm od doby, kdy před takřka čtyřmi lety na ambasádu nastoupil. „Chlubila se, že ho určitě rozvede, dokonce se na to mezi kolegy vsázelo. Za Stropnického prošla výběrovým řízením na vyšší post a od té doby dělá kariéru,” uvedla bývalá pracovnice ambasády.

Žilková dostávala anonymy

Je dost možné, že člověk, který pro zmíněnou redakci promluvil, byl i tím, kdo se dlouhou dobu snažil Veroniku Žilkovou na nový vztah manžela upozornit. „Podobné anonymy o jeho vztahu na ambasádě dostávám často. První před třemi lety a v posledních měsících znova. Informovala jsem o nich opakovaně manžela. Doposud je vyvracel,” svěřila se Žilková.

Herečka má zároveň jasno v tom, co manžela na mladší milence uchvátilo. „Asi zjistil, že v pětašedesáti letech vypadá lépe vedle mladé slečny než vedle šedesátileté manželky. Jiné vysvětlení nemám. Těžce se smiřoval s přibývajícími léty. Tak si asi našel někoho, pro koho je zase mladý princ. S dobrým platem a postavením,” nechala se před několika týdny slyšet Veronika Žilková, která tušila, že má v rozpadu manželství prsty někdo třetí.