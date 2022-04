Martin Stropnický se rozvádí kvůli jiné: Mladičkou milenku už přiznal i Žilkové

Zdroj: Profimedia

Když Veronika Žilková před několika týdny světu oznámila, že od svého manžela Martina Stropnického obdržela mail, ve kterém jí sdělil, že ji nadále nemiluje, fanoušci zůstali v šoku. Stejně jako sama herečka, i oni se ptali, co za náhlým rozpadem manželství může stát. Odpověď ale zřejmě překvapí málokoho. Koneckonců, i sama Žilková tušila, co nečekané jednání manžela způsobilo. A nespletla se.

Bezmála patnáct let byli manželé a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl svazek skončit. Ještě před dvěma měsíci vyrazili Veronika Žilková s manželem Martinem Stropnickým a dcerou Kordulou na rodinnou dovolenou do Dubaje. Vše bylo zalité sluncem a herečku by ani ve snu nenapadlo, co bude následovat. Jen pár týdnů na to jí totiž manžel, který je velvyslancem ČR v Izraeli, prostřednictvím elektronické pošty sdělil, že k ní už láskou nehoří. Nikdo, ani sama Žilková, netušil, co se náhlým rozhodnutím Stropnického stojí. Jak ale mnozí předpokládali, důvodem rozpadu manželství je jiná žena. S informací přišel deník Blesk.

Po Stropnickém toužila dlouho

Jak uvedla zmíněná redakce, pro kterou promluvila nejmenovaná bývalá pracovnice ambasády v Izraeli, milenkou Stropnického by měla být jistá Markéta Horňáková, která začala s velvyslancem pracovat zhruba před čtyřmi lety. A už během jejího nástupu jí prý Stropnický padl do oka. Dokonce se údajně měla svým kolegům chlubit, že bývalého herce rozvede. A to se jí, jak se zdá, co nevidět skutečně podaří.

Žilková o ní ví

Herečka Veronika Žilková dlouho neznala důvod, proč manželovy city k ní vychladly. Už ale před pár týdny poukazovala na to, že by za jeho chováním mohla stát jiná žena. „Asi zjistil, že v 65 letech vypadá líp vedle mladší slečny než vedle šedesátileté manželky. Jiné vysvětlení nemám. Těžce se smiřoval s přibývajícími léty. Herci jsou víc ješitní. Tak si asi našel někoho, pro koho je zase mladý princ. S dobrým platem a postavením,” uvedla před časem herečka, která měla poměrně jasno.

A její domněnku jí následně sám manžel potvrdil. „Manžel mi před pár dny tuto mladičkou milenku osobně přiznal. Víc to na žádost manžela nebudu komentovat,” řekla jen herečka s tím, že jeho nový vztah pravděpodobně trvá celé tři roky.