Martin Stropnický v maléru? Vztah s milenkou může zničit jeho kariéru

Veronika Žilková před pár dny konečně získala vysvětlení toho, co stálo za náhlým rozhodnutím manžela napsat jí zprávu, že k ní již nadále láskou nehoří. Martin Stropnický se jí přiznal, že má po svém boku mladší milenku. Aférou velvyslanec České republiky v Izraeli nerozbil jen svou rodinu a nezranil svou manželku, ale také hrozí, že jeho chováním utrpí i jeho kariéra.

Ještě před několika týdny nic nenasvědčovalo tomu, že se vztah blíží ke svému konci. Pak ale přišla tvrdá rána. Herečka Veronika Žilková se od svého manžela prostřednictvím elektronické pošty dozvěděla, že jí už nemiluje a že „jeho případný nový vztah je toho důsledkem”. Okamžitě ji tak pochopitelně napadlo, že za jeho rozhodnutím bude zřejmě jiná žena, což se následně ukázalo jako pravda.

„Manžel mi před pár dny tuto mladičkou milenku osobně přiznal. Víc to na žádost manžela nebudu komentovat,” uvedla pro Blesk herečka. Nový vztah Martina Stropnického Veronice Žilkové pochopitelně velmi ublížil. Ublížit ale může i jemu samotnému.

Porušil pravidla ministerstva

Podle informací zmíněné redakce by novou známostí Stropnického měla být konzulární asistentka Markéta Horňáková, která je dokonce jeho podřízenou. Zvláštní je pak ale skutečnost, že by právě Horňáková měla častokrát přespávat ve velvyslanecké rezidenci.

Tam totiž mohou podle pravidel ministerstva kromě samotného velvyslance přebývat jen jeho rodinní příslušníci. „Pokud to tak je, bylo by to proti všem bezpečnostním předpisům, nařízením a diplomatickému protokolu. V rezidenci smí bydlet pouze rodina velvyslance,” řekla ke zjištění Veronika Žilková.

Vztah trvá už tři roky?

Veroniku Žilkovou někdo z blízkého okolí Stropnického o jeho vztahu pravidelně informoval, a to prostřednictvím anonymů, které herečce přicházely dlouhé tři roky. „Podobné anonymy o jeho vztahu na ambasádě dostávám často. První před třemi lety a v posledních měsících znova. Informovala jsem o nich opakovaně manžela. Doposud je vyvracel,” svěřila se herečka, která dnes věří, že ji manžel skutečně tři roky podváděl.