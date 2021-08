Nový život Martina Zounara: Mladá přítelkyně, žádost o ruku i shozené kilogramy

Zdroj: profimedia

Martin Zounar žije v posledních letech svůj sen. Nejen, že si našel mladší přítelkyni, zhubnul několik desítek kilogramů, začal opět točit Ordinaci v růžové zahradě, i když jen na internet, ale také požádal svou milou o ruku. Bohužel však musel svatbu odložit.

Martina Zounara diváci milují jako svérázného a tak trochu tupého doktora Boba Švarce ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. V soukromém životě je však Martin velmi společenský, vtipný a mezi kolegy oblíbený. Nyní už více než rok tvoří pár s krásnou psycholožkou Kateřinou. A že jim to klape, můžete poznat díky tomu, že svou milou již po roce vztahu požádal o ruku.

„Koupil jsem kování. Teda prsten se šutrem. Měli jsme super večeři a dobrý prosecco, byla to bomba. Jsem rád, že druhý den bylo volno,“ svěřil se herec deníku Aha!.

Počítal s tím, že do roka a do dne bude i svatba, ta byla ale kvůli pandemii koronaviru odsunuta na neurčito. To ale páru nevadí a září jako dvě hrdličky. Herec měl tak alespoň dost času zhubnout. Těžko říct, zda ho k tomu přiměla právě Kateřina nebo si sám uvědomil, že by měl vedle pohledné blondýnky vypadat k světu. Jedno je ale jisté, Zounarovi to teď sluší a váhový úbytek je na něm velmi znát.

Motivuje k hubnutí ostatní

Na Instagramu Zounar před pár týdny popsal, jak hubne a snažil se motivovat ostatní, ať do toho také jdou.

"Zdravím vás! Prázdniny v plném proudu a trochu se chci pochlubit. Jo, makám a je mi dobře už 7 měsíců. I vy vydržte, jde to!"

Hned se objevily pochvaly od jeho kolegů, kteří mu psali, že je to borec, jak vypadá skvěle a že mu fandí. Aby také ne! Když začínal hubnout, vážil neuvěřitelných 117 kilogramů! Nyní je z něj úplně jiný člověk s vypracovaným tělem.

Jedinou vrásku na čele mu dělá dcera Klaudie, která by ráda šla v jeho šlépějích a stala se herečkou. Zounar z toho není vůbec nadšen. Říká, že pokud uvidí, že nemá talent, bude ji od toho odrazovat, co to půjde. Špatný herec je podle něj totiž odsouzen k záhubě.

Chce pořídit dceři sourozence

Také myslí na to, že by jedenáctileté dceři pořídil s Kateřinou sourozence.

„Určitě děti chceme. Je to to nejkrásnější na světě. Na pohlaví nezáleží, cokoliv živého,“ potvrdil dále pro Aha! s tím, že dokonce jednu další dceru, a to partnerčinu, vyženil. Jmenuje se Sofie, chodí s jeho Klaudií do školy a jsou to kamarádky.

Na svatbu si ale budeme muset ještě chvíli počkat. I když se situace zlepšila, Zounar si dává na čas. Chce, aby bylo vše perfektní a jeho den D stál za to, což stále ještě kvůli stávajícím opatřením dost dobře nejde. Do té doby bude ještě formovat postavu a my se můžeme těšit, jak mu to pak ve svatebním bude slušet.

