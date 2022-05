Martin Zounar šel do sebe, hubnutí pro něj byla nutnost: Měl jsem 121 kilo!

Zdroj: Profimedia

Martin Zounar se rozhodl v období pandemie zatočit s přebytečnými kily a zdá se, že svůj boj s nadváhou vyhrál. Herec se zbavil váhy, která ho začala omezovat i při běžných aktivitách. Jak svého snu dosáhl a proč tvrdí, že sex hubnutí nepomáhá?

Instagramoví fanoušci Martina Zounara si v posledních měsících všimli, že jejich idol prošel výraznou vizuální proměnou.

Herec a dabér se rozhodl v době covidové krize zhubnout a jeho předsevzetí mu vydrželo dodnes. Důvodem prý nebyla jen vysoká váha, ale i začínající zdravotní problémy, které na sobě začal Zounar pociťovat.

"Začal jsem hubnout před rokem a půl v období covidu. Dostal jsem se na kvalitní jateční váhu 121 kilo. To je tak, že když se sprchujete, tak vám ta voda cáká před chodidla. Tím, že jsem nehrál, tak jsem se začal jinak oblékat. Začaly to být jen kraťasy, tepláky a velká mikina. Bylo to odporný! I zdravotně to začalo být problematické," vysvětlil Tereze Kostkové v pořadu Blízká setkání, proč se odhodlal k hubnutí.

Soulož nepomáhá



Martin Zounar mimo jiné ve výše zmíněném pořadu vysvětil, jak si nyní udržuje postavu. "Hlídat kalorie je základem. Ale jakmile si něco zakážete, je to špatně. I kachna se dá," tvrdí herec s úsměvem.

"Důležité je to rozfázovat, aby člověk mohl i večer. Co tělo dostane, to v rámci aktivit i spálí. Taková soulož, jak se říká, začni a spálíš, není to pravda. Moc vám to nespálí. Já bych raději popoběhl se psem," dodal Zounar.

Cvičení ve fitku prý stíhá pouze jednou do týdne, proto častěji zařadil do svého programu venčení psů. "Už je toho moc, nestíhám. Ale tím, že mám dva psy, tak se hýbu. Díky nim udělám denně tři až čtyři kilometry a jde to. Je to nádherná věc," pochvaluje si herec nový životní styl. Nezbývá než mu popřát pevnou vůli a držíme v dalším snažení palce.

Martin Zounar na sobě zapracoval