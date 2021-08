Martin Zounar se pochlubil fotkami z mládí, fanynky z nich šílí

Zdroj: Instagram

Málokterý herec byl na konci osmdesátých let tak populární jako Martin Zounar. Stačilo, aby se objevil v seriálu Chlapci a chlapi, a okamžitě se stal idolem mnoha dívek a žen. To pro něj zřejmě byla obrovská motivace, aby zatočil s nadváhou a získal zpátky svoji štíhlou postavu. A povedlo se mu to, po sedmi měsících vypadá jako úplně nový člověk.

Herec Martin Zounar je známý tím, že do svých rolí dává úplně všechno. Ať už hraje na zájezdových představeních nebo natáčí Ordinaci v růžové zahradě, vždycky se snaží diváky co nejvíce zaujmout a vtáhnout do děje. A se stejnou vervou se nedávno pustil do hubnutí.

To je fakt inspirující

„Zdravím vás! Prázdniny jsou v plném proudu a trochu se chci pochlubit. Makám a je mi dobře už sedmý měsíc. I vy vydržte, jde to," napsal k příspěvku, kterým doslova všem vyrazil dech. Protože Zounar předtím nepatřil zrovna k nejštíhlejším umělcům, novou podobou ohromil nejen věrné diváky, ale také řadu známých osobností. „Oooo! To je teda fakt inspirujici!" přidala komentář spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská, která sama celý život bojuje s kily navíc. „Drž tooo. Super," pochválila kolegu moderátorka Adéla Gondíková.

Jakmile si Zounar uvědomil, že by se sebou opravdu měl něco udělat, rozhodl se svěřit do rukou fitness trenéra Jakuba Prchala. Ten měl nedávno vynikající výsledky s herečkou Ivou Pazderkovou a Václavem Noidem Bártou, které připravil na kulturistické závody. „Když se zpevní tělo, zpevní se i mysl. Jak bych vám to popsal. Já už byl kvůli své obezitě takový celý ‚rozhnilý‘, nic mě nebavilo, nic se mi nechtělo dělat," uvedl herec na sociální síti a dodal, že shodil neuvěřitelných deset kilo.

Dokonale štíhlé a svalnaté tělo

A protože má Martin ze svých hubnoucích úspěchů opravdu dobrý pocit, nezapomněl se nedávno pochlubit starými fotkami ze svého mládí. Na snímcích si užívá letní prázdniny v Rimavské Sobotě, kam díky svojí mamince a prarodičům jezdí každý rok. Není divu, že se tehdy Zounar nechal vyfotit jenom v plavkách, v té době měl totiž dokonale štíhlé a svalnaté tělo, za které by se nemusel stydět kdejaký model. „Vzpomínky trochu vybledlé, ale dodnes cítím to štěsti toho okamžiku. Je tu krásně. Rimavská Sobota 2021," připsal k příspěvku spokojeně.

„To byl koloušek," vyznala se jedna z fanynek. „Milovala jsem vás, byl jste k sežrání," přidala se další z komentujících.„Tak já myslím, že se vracíte do formy, jak jste byl tenkrát," napsala další obdivovatelka. „My chceme stejnou fotku, že jooo," vyzvala herce další žena. „No pokusím se, dodám," odpověděl Zounar a přidal několik smajlíků. Je vidět, že si umělec užívá nejen každoroční pobyt na Slovensku, ale také skvělý pocit v novém těle a uznání od věrných divaček.

V osmdesátkách si na Zounara myslela každá druhá žena.