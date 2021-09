Martin Zounar se pyšní svaly: Když se zpevní tělo, zpevní se i mysl

Zdroj: Profimedia

Je vidět, že Martin Zounar to se shazováním přebytečných kil myslí opravdu vážně. Před pár měsíci si totiž sebekriticky přiznal, že trpí obezitou, a začal hubnout pod dohledem odborníků. Netrvalo dlouho a oblíbený herec se v polovině prázdnin fanouškům pochlubil s výsledkem, kterým všem vyrazil dech.

Není to tak dávno, kdy slavný Bobo Švarc z Ordinace v růžové zahradě běhal po jevišti s pořádným břichem. Jenže pak mu to nedalo a obrovsky na sobě zapracoval. Změnil jídelníček, pustil se do cvičení a už po pár měsících se mu podařilo shodit neuvěřitelných deset kilo.

Jsi kořen, brácha

Není divu, že Martin okamžitě na sociálních sítích sdílel několik snímků, které ukazují, jak pokračuje v hubnutí. "Teeeda, vypadáš skvěle," pochválila ho tehdy například herečka Alice Bendová. "Jsi kořen, brácha," přidal se Zdeněk Godla.

Sám herec přiznal, že se teď cítí mnohem lépe, a dokonce má více energie. "Když se zpevní tělo, zpevní se i mysl. Já už byl kvůli své obezitě takový celý ‚rozhnilý‘, nic mě nebavilo, nic se mi nechtělo dělat," napsal Martin na sociální síti.

Diváci, kteří nedávno dorazili na divadelní představní Dva nahatý chlapi, se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak teď herec vypadá. Zatímco před časem by to pro Zounara u ženského publika možná nedopadlo úplně nejlépe, teď si od fanynek užívá samou chválu.

Marti, Ty jsi kus

"To jsou těla," vyznala se například jedna sledující u fotky, na které ukázal svou figuru nejen Zounar, ale také český "Belmondo" Martin Kraus. "Marti, Ty jsi kus," dodala další obdivovatelka. "Vypadáte fakt moc dobře, hrozně Vám v tomhle fandím," připsala uznale jedna z žen.

Vypracovanou postavu svého kolegy zhodnotila i herečka Daniela Šinkorová, která ve hře také účinkuje. "To už není vtipný, když nejsi tlustej," smála se u snímku z divadelní šatny. Jistě to ale myslela v dobrém a má radost z toho, jak se Martinovi podařilo zatočit s nepříjemnou nadváhou.

Martin Zounar shodil deset kilo a vypadá zase k světu.