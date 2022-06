Martin Zounar vzpomíná na vojnu: Dostal na ní nakládačku kvůli Vejmělkové

Zdroj: Profimedia

Každý ho zná jako zákeřného Boba Švarce z Ordinace v růžové zahradě nebo jako sladkého Tomáše z legendárního seriálu Chlapci a chlapi. Díky natáčení tohoto seriálu nezískal však herec jen slávu, ale taky pár facek.

Oblíbený herec Martin Zounar dnes slaví 55. narozeniny. Narodil se v Hradci Králové do rodiny herce Miroslava a lékařky Marty. V rodině ho k herectví nikdo nevedl, i přesto mu propadl a vystudoval Státní konzervatoř v Praze.

I když si zahrál v mnoha filmech i seriálech, nejvíce se do srdcí diváků zapsal jako mladičký voják Tomáš Soukup v seriálu Chlapci a chlapi. Díky tomuto dílu se stal idolem ženských srdcí po celém Československu. Do toho v seriálu randil s krásnou Evou Vejmělkovou, tudíž si i muži přišli na své a seriál se tak stal v té době nejoblíbenějším počinem.

Se seriálem Chlapci a chlapi se však nespojovala jen sláva, zábava a večírky, ale také mnohé strasti. Při natáčení kolem nich vybuchovaly granáty, jezdily tanky, byla neskutečná zima a rozhodně se s nimi nikdo nemazlil. Za minulého režimu totiž platilo heslo, že kdo nebyl na vojně, není chlap.

Před skutečnou vojnou si udělal trochu náskok

„Byli jsme zařazeni do regulérního cvičení vojsk, kde vedle nás jelo sto padesát tanků a všude kolem nás vybuchovaly granáty. Musím říci, že nám někdy fakt nebylo do zpěvu.“

Díky tomu se však Zounar mnohému naučil, protože na vojnu nastoupil dva měsíce po ukončení natáčení seriálu.

„Měl jsem před ostatními náskok, protože jsme v rámci natáčení měli opravdu velmi intenzivní čtrnáctidenní vojenskou průpravu, kde nás instruktoři vůbec nešetřili,“ zavzpomínal pro ahaonline.cz.

Mladým klukům by vojna prospěla i dnes

O současných mužích si herec myslí, že by jim neuškodilo se sebou něco dělat a naučit se nějakému režimu a řádu.

„Jsem přesvědčen, že dnešním mladým klukům by vůbec neuškodilo, kdyby si to alespoň třeba na půl roku také vyzkoušeli,“ říká Zounar.

Kvůli natáčení legendárních Chlapců a chlapů dostal dokonce jednou pár facek. Bylo to právě díky krásné kolegyni Evě Vejmělkové, se kterou v něm tvoří pár.

„To způsobila Eva Vejmělková. Platonická láska nás všech z té doby. Načasování bylo tenkrát tak nešťastné, že jsem šel na vojnu hned poté, co jsem Chlapce a chlapy dotočil. A ještě než šel seriál v televizi, promítal se vojákům na jejich posádkách. Některým mazákům z té naší asi ležel v žaludku můj vztah k Evě, tak mě jednou odchytli, zavřeli do umývárny a dali nakládačku hadicí s tím, ať jim prozradím, jak to mezi námi doopravdy bylo. Nic jsem ale neprozradil!“