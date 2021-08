Herec Martin Zounar chystá svatbu, na co sbalil snoubenku Kateřinu?

Zdroj: Profimedia

Martin Zounar prožívá jedno z nejlepších období v životě. Začal znovu natáčet Ordinaci v růžové zahradě a výrazně zhubl, čímž doslova ohromil kolegy i fanoušky. Kromě toho plánuje svatbu s mladší partnerkou, kterou potkal těsně před začátkem pandemie.

Oblíbený herec, kterého si diváci dobře pamatují ze seriálu Chlapci a chlapi, chodí s psycholožkou Kateřinou už více než rok. Seznámili se díky psům, kteří na sebe reagovali před školou, kam Martin i Kateřina vodí svoje dcery. "Byl jsem strašně trapnej," popsal Zounar v pořadu Show Jana Krause první okamžiky, kdy se snažil zapůsobit na svoji snoubenku.

Viděl jsem krásnou blondýnu

Představitel Boba Švarce šel tehdy se psem vyprovodit svoji dceru do školy. "Viděl jsem blondýnu, která mi připadala krásná. Limpa ucítila psa, šla za ním a čuchla i ke Kačce," vyprávěl Zounar, který se pak snažil fenu od Kateřiny odehnat. „Ale no tak, Limpo, fuj je to, fuj je to," smál se herec během rozhovoru.

Protože ale Martin neměl další plán, jak by získal Kateřinino telefonní číslo, musel znovu chodit ke škole a čekat na další příležitost. Herec proto doprovázel dceru Klaudii i v době, kdy už sama dávno do školy trefila. Zounarovi se po čase sice podařilo odhalit, kudy Kateřina k budově přichází, jenže to mělo háček.

"Pak jsem zjistil, odkud chodí, a skutečně jsem ji potkal, ale byla v doprovodu takového krásného, mladého, ztepilého kluka. Naštěstí jsem pak zjistil, že je to trenér!" popsal dramatické okamžiky herec a dodal, že jeho partnerka už s instruktorem pro jistotu necvičí.

Nakonec se Martinovi podařilo Kateřinu pozvat do divadla a přesvědčit ji o svých kvalitách. "Katka studovala venku, takže moc nevěděla, kdo je Zounar, co hrál nebo nehrál. Díky tomu jsem ji postupně překvapoval," přiznal Zounar svoji taktiku.

Ještě, že jsme byli oba single

To, že partneři byli díky karanténě prakticky pořád spolu, jejich vztahu jedině prospělo. A když se náhodou objevily těžší okamžiky, herec byl s vystudovanou odbornicí v nejlepších rukou. „Mám výhodu, že Kačka je psycholog, takže když přijdou nějaké krizovky, ví, jak na to," pochvaluje si Martin.

"Byla velká klika, že jsme byli oba singl," doplnil Zounar s tím, že na vztahu se vždycky musí pracovat. Herec se proto snaží dodržovat to, co mu doporučila snoubenka. "Kateřina říkala, že důležitá je úcta, láska a respekt," prozradil Martin tajemství šťastného partnerství.

Snoubenci by si přáli klasickou svatbu, na kterou by mohli pozvat svoje rodiny a blízké přátelé. A dvojice se nebrání ani dalším potomkům. "Určitě děti chceme. Je to to nejkrásnější na světě. Na pohlaví nezáleží, cokoliv živého," uvedl pro deník Aha! herec. Ten kromě dcery Klaudie vychovává také Katčinu dceru Sofii.

Martin Zounar se svou láskou Katkou, která se brzy stane jeho ženou.