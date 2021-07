Martin Zounar je k nepoznání! Svou úžasnou proměnou šokuje kolegy i fanoušky

Oblíbený herec Martin Zounar dlouhá léta bojoval s nadváhou. Nakonec ale dospěl k závěru, že je třeba se sebou začít něco dělat, a šel tvrdě do sebe. Během sedmi měsíců od svého rozhodnutí se mu podařilo shodit několik kilogramů a dnes vypadá skvěle! Na Instagramu se pochlubil svou aktuální fotografií, za kterou sklidil jen překvapené a chválu pějící komentáře.

Martin Zounar patří k nejznámějším českým hercům a po celé republice má mnoho fanoušků. Nyní je ale možné, že se ještě zvýší počet jeho obdivovatelek. Představitel Boba Švarce z oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 dlouhá léta bojoval s nadváhou a diváci jej proto znali hlavně jako obézního chlapíka. Teď si ale budou muset zvyknout na jeho nové já! Zounar šel totiž do sebe, svěřil se do rukou odborníků a úspěšně shazuje jedno kilo za druhým. Jeho aktuální fotografie všem vyrazila dech.

První krok

Populární herec pochopitelně delší dobu věděl, že jeho míry nejsou ideální, přiznat si svůj problém a začít jej řešit ale stálo jistý čas. V březnu letošního roku se pak Zounar rozhodl vyhledat odbornou pomoc. „Vážení a milí, tento týden jsem udělal jeden důležitý krok. Poprvé v životě jsem kvůli své obezitě navštívil specializovaného lékaře. A musím říct, že nechápu, proč jsem to neudělal dřív. Vím, jsem teprve na začátku a bude to určitě běh na dlouhou trať, ale už teď z toho mám dobrý pocit,” svěřil se herec v březnu na svém Instagramu.

Ani ne měsíc poté už Zounar nadšeně sdílel své první úspěchy. „Nedržím žádnou přísnou dietu, ale jím. Absolutně vše a pořád. Nemám stres, nemám potřebu žádných odměňovacích dnů, cítím se dobře, začalo se mi lépe stát, přestal jsem i občas chrápat, a navíc kila postupně mizí, už jich mám dole 5,” radoval se herec. To byl ale teprve začátek!

Překvapení a samá chvála

A o tom, že Zounar neusnul na vavřínech, svědčí nejaktuálnější snímek, který herec sdílel. Je na něm skutečně k nepoznání! „Zdravím vás! Prázdniny v plném proudu a trochu se chci pochlubit. Jo, makám a je mi dobře. Už sedmý měsíc. I vy vydržte, jde to,” napsal ke snímku, který si ihned vyžádal pozornost desítek tisíc lidí.

„Teda! Vypadáš skvěle,” okomentovala fotku Alice Bendová, ke které se přidala i Zuzana Belohorcová. „Jsi borec,” napsala prostě. „Pane Zounare, vy jste to dokázal. Moc vám to přeji. Vypadáte skvěle,” uvedla jedna z fanynek. A komplimenty se pod příspěvkem stále rojí. Uživatelé v nich poukazují například i na fakt, že herec vypadá se zhubnutými kily i o několik let mladší.

Martin Zounar neskutečně zhubnul