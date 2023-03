Bartoš sbalil Babišovou na báseň o zadku: Poezii ale skládal i hvězdě Kukaček

Zdroj: Profimedia

Herec Kryštof Bartoš randí s krásnou zrzkou, herečkou Martinou Babišovou. Jejich seznámení proběhlo velmi netradičně, narazili na sebe v kavárně. Oba dva v té době byli po rozchodu a tak se dali do řeči a byl z toho vztah.

Herec Kryštof Bartoš se proslavil především svou rolí v úspěšném seriálu České televize Devadesátky. Jeho partnerka září zase v novém seriálu televize Prima Sedm schodů k moci. Uhrančivá zrzka si také zahrála v seriálu Carnival Row, který se dlouhodobě natáčí v České republice. Ve snímku se objevují takové hvězdy jako je Orlando Bloom nebo Cara Delevingne.

Rozchod a pak láska

První setkání Kryštofa a Martiny bylo velmi netradiční. Herec si vyrazil do kavárny, nenašel v ní ovšem žádné volné místo na sezení, tak si přisedl k Martině. „Náhodou jsme se potkali v kavárně a vedle Martiny jsem si sedl, protože jinde nebylo místo,“ prozradil v pořadu Sedm pádů Honzy Dědka. Martina v tu dobu byla po rozchodu a studovala různé fáze tohoto bolestivého procesu, to Kryštofa velmi zaujalo. „Řekl jsem jí, že to jsem nedávno studoval taky. A tak jsme si hned padli do oka. Začali jsme se bavit o rozchodu a šíleném rozvodu Johnnyho Deppa s Amber Heard,“ dodal.

Erotická báseň

Bartoš už v té době, kdy se poznali, byl slavný. Seriál Devadesátky vynesl všem hlavním hercům zasloužený úspěch. Není se tak čemu divit, že ho Martina ihned poznala. To Kryštof žádnou Babišovou neznal, tedy jednu ano. Na svou jmenovkyni Moniku Babišovovou naráží herečka velmi často. „Moje okolí mi dokonce radilo, ať si změním příjmení,“ přiznala otevřeně.

Dvoření Martině jedenatřicetiletý herec rozhodně nepodcenil, vytasil na ni svého poetického ducha. „Napsal mi básničku o mém zadku. Byla moc hezká. Když mě ale jednou nas*al, obřadně jsem ji spálila. A lituju toho,“ řekla otevřeně Martina. Pomyslný hřebíček do rakve tomu nasadil ovšem Kryštof, když přiznal, že báseň složil i jiné herečce. „Napsal jsem báseň i Martě Dancingerové, nikdy jsem jí ji ale neposlal. My jsme se v šestnácti potkali na recitační soutěži Poděbradské dny poezie a tehdy jsem se do Marty platonicky zamiloval,“ šokoval nejen svou partnerku Kryštof.