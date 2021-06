Bývalá milenka Gotta Martina Formanová: Jak sbalila slavného zpěváka?

Martina Formanová chodila s Karlem Gottem, když jí bylo pouhých osmnáct let. Vztah jim ale vydržel celých pět a ona po jeho boku neskutečně dospěla a vyrostla. Bohužel však chtěla po zpěvákovi vážnou známost a on prý zase až tak neměl zájem. Proto se podle knihy Dominiky Gottové rozešli.

Poté, co chodila Martina Formanová několik let s legendou české populární hudby, Karlem Gottem, zpěvák ji nechal, protože prý od jejich vztahu očekávala víc než on. Martina sice truchlila, Karlovi ale časem odpustila, stali se přátelé na celý život. Tak to zůstalo i poté, co si ji vzal jeho kamarád Miloš Forman.

„Miloš a Karel byli totožní. Oběma jsem se líbila,“ prozradila Formanová deníku Aha!. Nejdřív tak chodila s Karlem a potom s Milošem. Na vztah s Karlem velmi ráda a často vzpomínala i po rozchodu. Byl prý velmi silný a intenzivní. Trval celých pět let a možná by ještě nějaký čas pokračoval, kdyby se Martina nechtěla vdávat a mít rodinu. Kája prý na nějaké závazky nebyl ještě připravený.

Pletky s Gottem trvaly pět let

Nakonec se stejně stal jejím osudovým mužem slavný režisér, který proslul například filmem Přelet nad kukaččím hnízdem, Miloš Forman. Toho si vzala, odstěhovala se s ním na farmu do Connecticutu a žila tam po jeho boku až do posledních chvil.

Martina Blesku prozradila, že oba slavné muže sbalila ona a to na svou krásu. Toužila po partnerovi, ke kterému mohla vzhlížet a bylo jí jedno, jestli je pohledný nebo ne. Ona měla dost krásy za oba.

„Ano, Karla i Miloše jsem sbalila já a netajím se tím. Není na tom nic špatného, zamilovat se, a potom o dotyčného usilovat.“

Když se zamilovala do Gotta, její rodiče vztahu nepřáli a doufali, že brzy skončí. Jenže Martina byla Karlem zcela uhranuta.

Nechtěl se vázat, tak přišel rozchod

„Karel byl na rozdíl od většiny mých vrstevníků zajímavý a přitažlivý. Vždycky elegantně oblečený a téměř neznatelně voněl kořeněnými parfémy. Znal německého kancléře i Helenu Vondráčkovou, historii i zeměpis, miloval filmy,“ zavzpomínala pro Blesk.

Jenže po nějakém čase pronajala byt v Praze a chtěla si do něj Karla nastěhovat, ten se lekl a přišel rozchod. Zpěvák zanedlouho začal chodit s další kráskou, Jitkou Svobodovu. Pak se sice k Martině ještě jednou vrátil, ale neustále ji podváděl, což Formanová nezvládla a konal se definitivní konec.

„Byli jsme každý v jiném životním období. Karel měl bouřlivácké, já jsem byla zralá usadit se,“ uzavřela svůj rozchod s Gottem Formanová.

Na to, co si Formanová myslí o nevěře, se podívejte ve videu!

