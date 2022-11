Martina Formanová byla Milošem Formanem hned okouzlena, lásku ale nečekala

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Přestože spisovatelku Martinu Formanovou a režiséra Miloše Formana dělilo 27 let, prožili spolu nejspokojenější manželství, které v roce 2018 rozdělila až režisérova smrt. Martina Formanová přitom na první dobrou vůbec netušila, že si jednou filmového velikána vezme. Dali se totiž dohromady zcela nečekaně.

V nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka se objevila i spisovatelka Martina Formanová, která popsala začátky jejího vztahu s oscarovým režisérem Milošem Formanem. „Psala jsem tam (v Americe, pozn.red.) diplomovou práci pro FAMU. A říkala jsem si, že když už jsem v Americe, bylo by dobré mít citaci Miloše Formana. Tak jsem mu napsala lístek, on se se mnou sešel a takhle to dopadlo. Tehdy jsem opravdu chtěla jen tu citaci. I když je pravda, že už jsem se s ním setkala při studiích na FAMU, kam přišel udělat besedu, a vím, že jsem byla nesmírně okouzlená. Myslím, že jsme se do něj zamilovali všichni, včetně kluků. Byl vtipnej, obyčejnej, měl hluboký hlas, bylo to krásný. On mi pak tvrdil, že si mě pamatoval z té besedy, nevím, jestli to byla pravda, ale bylo to hezký,“ vzpomíná na seznámení s Formanem Martina.

Komplikovaný vztah s dětmi

Miloš Forman a jeho Martina se do sebe okamžitě zamilovali. Jejich láska ale nebyla tak úplně po chuti jeho dětem, které měl z předchozího manželství. „Jsem asi o rok nebo o dva mladší než jeho synové. Ze začátku to nebylo zas tak dobrý. Ruku na srdce. Já jsem na ně taky žárlila, protože Miloš pořád: Zavolej jim, napiš jim, jestli nechtějí přiletět – a já si říkala, že dělají drahoty, že můžou být rádi, že mají takového tátu. Nevím, prostě jsem byla trošku blbá. V průběhu let nás Miloš tak trochu násilím tlačil dohromady, místy tam byl trochu odpor na obou stranách, ale pak musím říct, že to byl od něj skvělej tah, hodně jsme se sblížili, naše děcka se skamarádila. I s jeho bývalou ženou Věrou Křesadlovou máme hezký vztah,” pochvaluje se Martina Formanová.

Domácnost plná smíchu

A Honza Dědek vyzpovídal i manžele Hanušovi. Herec Miroslav Hanuš si nemohl vynachválit, kolik legraci si se svou ženou Janou užije. „Tuhle se nás ptali, jak žijeme, a my jsme říkali: Hezky. Já dělám vtipy a Jana se jim směje,“ prozradil herec. „Já se ráda směju, Mirek je veselej. Umí doma říkat vtipy, není línej říct vtip nebo ho vyrobit. A já se mu směju, jsem takový vděčný jeho divák,“ potvrdila jeho žena.

O manželství se rozpovídal i herec Josef Polášek. Ten se ale ke své manželství Michaele dostával několik let. Dle svých slov byl totiž až moc stydlivý na to, aby ji oslovil.

