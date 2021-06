Martina Formanová u Gottova hrobu: Omlouvala se, že nestihla zpěvákův pohřeb

Martina Formanová a její manžel Miloš Forman byli celoživotní přátelé Karla Gotta, kteří se často navštěvovali. I přesto vdova po slavném režisérovi nestihla zpěvákův pohřeb, což ji samozřejmě velmi mrzelo. Vyrazila se mu tedy omluvit na hrob. Přece jen, před lety spolu chodili a považovala to za slušnost.

Manželka zesnulého světově uznávaného režiséra Miloše Formana Martina vyrazila pracovně do Česka. Měla tu domluvit vydání své nové knihy Nalakuj to na růžovo, která je plná vzpomínek na jejího milovaného manžela. I po těch letech od jeho skonu se cítí osamělá a Miloš jí stále chybí.

„Obecně se jaksi víc a víc snažím lidi hlavně pobavit, protože humor je pro mne absolutně nepostradatelný lék na všechny trable. V tom byl život s Milošem nejlepší, protože on byl vtipný až do konce. A najednou bylo po legraci,“ prozradila při návštěvě naší země Martina Blesku.

Jen co měla chvilku čas, vedla její cesta na pražské Malvazinky, konkrétně na hřbitov, kde má hrob její expartner a blízký přítel Karel Gott. Formanová se legendě české hudby přišla poklonit, zapálit mu svíčku a poprosit ho o odpuštění, že nestihla jeho pohřeb.

„Přišla jsem se mu omluvit, že jsem nezvládla přiletět na jeho pohřeb. Má to tam moc hezky udělané,“ řekla deníku Aha!.

Omlouva Karlu Gottovi a spěch za rodinou

Martina strávila u hrobu několik minut a v duchu se mu omlouvala. Ke konci života na něj často myslela, telefonovala mu, ale z rodinných důvodů se s ním nakonec nemohla naposledy rozloučit. Naštěstí se ale, sice po roce a půl, dostala do Čech a hned pospíchala za Karlem na hřbitov.

„Jsem samozřejmě neustále v kontaktu s Ivankou Gottovou. Jsem ráda, že tu situaci zvládá dobře,“ ujistila deník Aha! manželka zesnulého režiséra. Také dodala, že je nesmírně šťastná, že je díky zmírňování covidových opatření zase doma. Poslední rok a půl pro ni byl dosti náročný.

Vztah s Gottem trval pět let, pak ji nechal

Martina Karla potkala už ve svých osmnácti letech na jednom z večírků. Bylo to roku 1984 a v té době ještě studovala na gymnáziu. Pár spolu začal chodit a vydrželo jim to pět let. Nakonec ho prý ukončil božský Kája, protože Martina brala vztah s ním až příliš vážně. Na tento rozchod zavzpomínala i Dominika Gottová ve své knize.

Nejvíce se však Formanová těšila na svou sestru a maminku, za kterými vyrazila do Brna hned poté, co v Praze vyřídila všechny neodkladné záležitosti.

Píseň pro Martinu Formanovou od Karla Gotta si poslechněte ve videu!

Zdroj: Youtube