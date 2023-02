Formanová s Pořízkovou u moře: Tři roky před šedesátkou předvedly sexy postavy

Zdroj: Profimedia

Vdova po Miloši Formanovi po vzoru dalších celebrit zabalila kufry a odletěla ve studených zimních měsících na dovolenou. Na dámskou jízdu do Karibiku se Martina Formanová vypravila se svou kamarádkou, topmodelkou Pavlínou Pořízkovou. Ačkoliv obě dámy brzy oslaví šedesátku, na pláži předvedly dokonalé postavy v plavkách a chvíle odpočinku si spolu užily, než se zase vrátily do pracovního procesu.

Martina Formanová s Pavlínou Pořízkovou před pád dny odletěly na společnou dovolenou a ze slunného Karibiku se krásky ozvaly sledujícím na Instagramu.



"Když jsem odjížděla na dovolenou, tak se mi kočka vyčůrala do kufru a pes vyskočil na stůl - zase. Jejich nenápadné poselství bylo jasné," okomentovala vtipně Formanová s tím, že její mazlíčky odjezd rozhodně nepotěšil.

Krásná vdova si ale jinak výlet s kamarádkou užívala naplno a dokonce se nechala zvěčnit v plavkách. Martina sice za tři roky oslaví šedesátku, tento věk by jí ale hádal málokdo. Pochvalné komentáře pod fotkou Formanové zanechaly kromě fanoušků také hvězdné kolegyně jako například Eva Holubová, Olga Menzelová nebo Marta Jandová. Pozadu ovšem nezůstala ani Pavlína Pořízková, která rovnou natočila v divokých vlnách oceánu sexy video.

Udržet se ve formě vyžaduje více času



"Snažila jsem se vyjít z vody celá houpající se v bocích a sexy, ale podrážely mě proudy, vlny a ponory v písku. Jo a moje artritida kyčle," napsala Pavlína Pořízková k nahrávce, na které předvedla své dokonalé tělo.

"Brzy mi bude 58 a nedokážu si víc vážit svého těla. Dá to hodně práce, hlavně ty kyčle. Nyní zvedám činky a musím cvičit a už několik let držím přerušovaný půst. Udržet se ve formě vyžaduje mnohem více času a úsilí, ale umožňuje mi to plně obývat tuto skořápku, kterou jsem dostala při narození, něco, co jsem většinu svého života považovala za samozřejmost," prozradila kráska svůj recept, jak zůstat svěží.

"Děkuji Martino za to, že jsi můj přítel a momentálně i můj fotograf," dodala modelka, která už delší dobu razí trend přirozenosti a na rozdíl od svých vrstevnic nepropadla botoxu a plastické chirurgii, za což u fanoušků sklízí obdiv.

Martina Formanová si užívala s Pavlínou Pořízkovou v Karibiku