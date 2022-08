Martina Gavriely koupila apartmán v Dubaji, za peníze se u ní můžete ubytovat

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Martina Gavriely zmizela sice z televizních obrazovek, ale nyní o sobě dala vědět alespoň na svých sociálních sítích. Půvabná blondýnka se pochlubila koupí apartmánu v Dubaji. Ten hodlá později zpeněžit.

Apartmán v Dubaji

Martina si svůj apartmán v lukrativní lokaci ovšem nechce nechat jen pro sebe, své sledující láká k návštěvě Dubaje. „Před pár lety si naše rodina zamilovala tohle místo a teď s námi můžete tohle místo i sdílet. Od září 2022 se u nás můžete i ubytovat,“ napsala k fotce města, kde si pořídila s partnerem vysněné bydlení. Vnitřek apartmánu ovšem zatím neukázala, probíhá tam rozsáhlá rekonstrukce.

„Sdílíme to tady s vámi, protože je to ideální místo pro rodinu s dětmi či pro golfisty. V areálu najdete desítky bazénů všeho druhu, golfové hřiště, fitko, dvě večerky, doktora, restaurace..,“ láká své sledující Martina do Dubaje u svého instagramového příspěvku. Více fotografií, ceny a volné termíny odhalí během srpna. Ví moc dobře, že z pronájmu apartmánu může být dobrý byznys.

Maminka i babička

Do energické blondýnky by málokdo řekl, že už je babičkou. Její dcera Jessica porodila v devatenácti letech Olivii. Martina se tak stará nejen o svého tříletého syna, ale i o roční vnučku. Pro deník.cz se svěřila s tím, že jí dvojrole dá někdy zabrat. „Těšila jsem se, až Jessie bude mít dítě, ale fakt to ve třiačtyřiceti letech nechápu, jak jsem ve dvaadvaceti zvládala dvě malé děti. Ta energie byla před těmi dvaceti lety mnohem větší. Teď, když je hlídám dvě hodiny, jsem úplně vyřízená. Jsou v nejvíc debilním věku. Leemu je tři a půl, takže na Oli žárlí. Začala chodit a zjistila, že má dlouhé vlasy a že ho tahání bolí, takže začínají být rvačky, je to docela náročný. Občas jsem vyřízená.“