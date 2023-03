Martina Gavriely se ukázala v plavkách: Tohle tělo odlákalo přítele Farne

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Martina Gavriely vyrazila se svým partnerem a synem na exotickou dovolenou. Sympatická rodinka trávila na Bali více než měsíc, za tu dobu nastřádali opravdu hodně zážitků. O ty nejlepší momenty a historky se Martina podělila se svými fanoušky na Instagramu.

Jak to tak vypadá, zdání klame. Dokonalé fotografie z dovolené vystřídaly historky o tom, jak se na Bali opravdu žije. Své si o této exotické destinaci myslí i Martina Pártlová, která se poměrně nedávno z Bali také vrátila.

Dovolená hrůzy

Sexy moderátorka si první týden na dovolené zrovna neužila. „Chytla jsem uplavici, takže týden jsem trávila na wc a objímala mísu,“ svěřila se fanouškům. Zdravotní potíže ovšem nebylo to jediné, co jí na dovolené trápilo. Místo teplého počasí a neustálého přísunu sluníčka, které na Bali očekávala, přišel vydatný déšť. „Týden prší a prší…až budete chtít na dovolenou v období deštů a někdo vám bude tvrdit, že je to ok, že prší jen v noci, tak mu nevěřte,“ varovala fanoušky. I přes všechny strasti si dovolenou Martina užila. S humorem sobě vlastním sdílela na závěr perfektní rodinnou fotografii. Při pohledu na dlouhovlasou blondýnku by málokdo hádal, že už je babičkou. Čtyřiačtyřicetiletá Martina ukázala v plavkách postavu dvacítky.

Opravdová láska

Vztahu moderátorky a hudebníka zpočátku nikdo nevěřil. O sedm let starší Martina okouzlila Marcuse natolik, že kvůli ní opustil tehdy zpěvačku Evu Farnou. Tran dokonce Evu s Martinou údajně podvedl, stalo se to před Vánoci v roce 2010. „Jedna polská zpěvačka říká, že muž, který tě podvede, si zaslouží druhou šanci, ale s jinou ženou. A to se stalo. Vlastně jsem ráda, že když už mě podvedl, tak s někým, s kým bude dlouho,“ přiznala s odstupem času zpěvačka pro Top Star magazín. Po nevydařeném vztahu s Marcusem začala randit s Tomášem Klusem, ani tento vztah nevyšel. Zatímco Tran upevňoval pouto s Gavriely, Farna se trápila a zkoušela nové a nové vztahy. Zlom nastal v době, kdy se seznámila se svým současným manželem Martinem Chobotem.