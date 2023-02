Slovenka tvrdí, že vyléčí cukrovku za šílené peníze, jde po ní policie i lékaři

Zdroj: Reprofoto/Instagram

Internetem otřásla kauza populární influencerky Tinky Malinové. Ta na svém profilu, který sleduje více než 17 tisíc lidí, nabízela léčbu diabetu prvního i druhého typu. Mladá dívka se prezentovala jako koučka, která připravuje svým klientům podpůrné programy na míru.

Mezi její doporučení pro klienty s cukrovkou patřil výrok, který zarazil řadu lékařů i širokou veřejnost. Malinová tvrdila, že jedna z věcí, jak vyléčit cukrovku, je postupné vysazování inzulinu. Odborníci se k tomuto tvrzení ihned vyjádřili a vyvrátili ho. Vysazením inzulínu u lidí, kteří mají 1. typ diabetu, by mohlo dojít dokonce k ohrožení života.

Zdraví za peníze

Tínka Malinová se na svých sociálních sítích prezentovala jako „koučka“ a nabízela roční programy za neuvěřitelných 970 eur. Na případ této údajné koučky upozornil jako první web refresher.sk. Ještě v polovině ledna inzerovala Malinová na Instagramu léčbu řady chorob. Kromě deprese, syndromu špinavé krve či infekce žlučníku nabízela i zotavení z „diabetu typu 1, 1,5, LADA, 2“. Cukrovka prvního typu přitom patří mezi nevyléčitelná onemocnění. Tuto informaci potvrdil pro Deník N i Jan Gojda, který vede klinický výzkum v Diabetologickém centru ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. „Vysazení inzulinu by bylo pro pacienta s diabetem prvního typu fatální: do 24–48 hodin se u nich rozvine tzv. ketoacidóza. „To je potenciálně život ohrožující stav, který může vyžadovat pobyt na intenzivní péči,“ upřesnil.

Zásah policie

Na případ sporné léčby cukrovky upozornila i známá slovenská influencerka. Martina Horňáková alias Moma, kterou na Instagramu sleduje více než půl milionu sledujících, bojuje s cukrovkou už od dětství. „Chce peníze od lidí za to, že je vyléčí z cukrovky. To mi přijde přes čáru. Promiňte, ale medicína na to doteď nepřišla a ona ano?“ pálila ostrými do Malinové Moma. Po příspěvku oblíbené influencerky se strhla na Malinovou mela. Jedna žena z České republiky na ni dokonce podala trestní oznámení. „Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení týkající se inzerované nabídky nové metody léčby diabetu. V tuto chvíli se oznámením zabýváme a zjišťujeme veškeré okolnosti celé věci,“ sdělila Deníku N mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Zametání stop

Příspěvky, které pobízeli nemocné lidi k zakoupení léčebného programu, už nejsou na profilu slovenské koučky dostupné. Redakce Deníku N si ovšem příspěvky archivovala. Z profilu dále zmizelo označení koučka a formulace „sestavuji podpůrné programy na míru“, zmizela také věta „několikaletá praxe v oboru“. I když na Instagramu za sebou stopy zametla, na TikToku jsou videa, která se týkají léčby cukrovky, stále k přehrání.