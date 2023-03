Navrátilová bojuje s rakovinou: Nemoc jí pomáhá překonat krásná manželka Julie

Zdroj: Profimedia

Martina Navrátilová se minulý rok dozvěděla od lékařů krutou diagnózu. Slavná tenistka má rakovinu hrtanu v prvním stadiu a k tomu rakovinu prsu. Nemoc jí navíc vstoupila do života právě ve chvíli, kdy plánovala se svou manželkou Julií Lemigovovou adopci dítěte.

Martina Navrátilová chtěla se svou manželkou Julií Lemigovou založit rodinu, osud jim ale připravil těžkou zkoušku.

Sportovkyně má hned dva druhy rakoviny a z tohoto důvodu odložila adopci dítěte i přesto, že už každým dnem čekala na hovor z agentury, která zprostředkovává opuštěným dětem nové domovy.

"Čekám jen na to, až se Martina uzdraví. Když adoptujete dítě, musí být na prvním místě dítě. A právě teď je na prvním místě Martina a jde o to, aby se uzdravila. Adopci odkládáme. Myslely jsme si, že nám každou chvíli zavolá agentura a oznámí nám šťastnou novinu, že budeme mít dítě," svěřila se Lemigovová magazínu People. "Místo toho bojujeme se dvěma druhy rakoviny. Jako by jedna nestačila," dodala bývalá ruská modelka s tím, že věří v uzdravení své milované nejen proto, že už v minulosti zákeřnou nemoc překonala.

Smrt syna a osudová láska

Zatímco Martina Navrátilová se vlastních potomků nedočkala, její manželka Lemigovová je dvojnásobnou maminkou. Julie má sedmnáctiletou Emmu a jednadvacetiletou Victorii a totožnost jejich otce nikdy neprozradila.

Lemigová také porodila syna francouzskému bankéři Edouardovi Sternovi. Maxmilien se narodil v roce 1999, v pěti letech ale zemřel na vnitřní poranění mozku. V té době měl chlapce v péči jeho otec společně s bulharskou chůvou, která pak zmizela. Z pitevní zprávy vyplynulo, že Maxmillien měl v krvy stopy diazepanu, což mohlo být příčinou jeho náhlé smrti. Bolestivou minulost už si ale nechává Lemigová pouze v temných vzpomínkách a nyní se soustředí hlavně na spokojený život s Navrátilovou.

"Byla jsem modelka, pracovala jsem v Paříži a potkávala spoustu slavných lidí ze světa módy, kultury i sportu. A na jednom večírku jsem se seznámila i s Martinou. Jméno Navrátilová jsem samozřejmě dobře znala, i když přiznávám, nejsem žádný tenisový fanda. Podruhé jsem Martinu potkala o několik let později v jedné restauraci v Paříži. To už jsem měla obě holky - Viktorii, té bylo třináct a osmiletou Emmu. Právě jsem nesla tác, a když jsem se otočila, byla tam Martina. Okamžitě jsme se poznaly. Představila jsem jí své děti a pak jsme si povídaly. Od začátku jsem věděla, že jí chci vidět znovu," rozpovídala se Lemigová v rozhovoru pro Daily mail. S Navrátilovou byly nejprve dobré kamarádky a časem jejich vztah přerostl v lásku.

Během tenisového US Open pak tenistka požádala o šestnáct let mladší Rusku o ruku. Navrátilová před svojí láskou, tisíci diváků na stadionu a miliony u televizních obrazovek. A patnáctého prosince roku 2014 v New Yorku se konala svatba. Nezbývá než dvojici popřát mnoho lásky i do budoucích let a sportovkyni hlavně brzké uzdravení.

Navrátilová má ve své manželce Julii velikou oporu