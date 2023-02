Martina Pártlová si užívá s rodinou na Bali: Idylku překazil strach o dceru

Zdroj: Profimedia

Martina Pártlová si už tradičně užívá zimu společně se svou rodinou v teplých krajinách. Minulý rok byla s přítelem Josefem a dcerou Stellou na Seychelách, letos si užívají na Bali. Idylickou dovolenou narušil nepříjemný zážitek malé dcerky.

Dvouletá Stella se napila vody z bazénu a problém byl na světě. I když je Josef Vařeka mladým tatínkem, starost o dceru rozhodně nepodceňuje. Frontman skupiny Koblížci tráví s dcerou hodně času, dokonce si nechal vytetovat její jméno na horní část břicha.

Historkou pobavil maminky

Historku z dovolené propálil na svém Instagramu Josef. „Včera Pepina z tohohle bazénu vypila několik litrů. V noci poblila mě, sebe, Martinu, postel, koupelnu. Jak vysvětlit těm dětem, že to nemusí pít? Dyť tam musej sypat strašně chemie, aby ti neupadla noha, když ji tam strčíš,“ napsal ke snímku s dcerou. Mladý tatínek se dočkal hned pochopení u komentujících maminek. „Moje vnučka jí furt sníh i z bot, když sedí v sedačce v autě, je to sněhožroutka, jit ven je za trest teď,“ napsala jedna ze sledujících. „Tak pořád lepší, že vrhla takhle v soukromí, náš mladej, ten to pustil rovnou v aquáči do bazénu,“ připsala svůj zážitek další maminka.

Cestování s dcerou

Už první dovolená s dcerou byla pro Martinu a Josefa velkou zkouškou. Stella tehdy dlouhý let na Seychely proplakala, nejhorší přišlo ovšem po příjezdu, roční holčičku rozházel časový posun. „Na začátku nám moc nejedla, asi dva dny, tak jsem hned začala plašit a otravovala naši doktorku, ta má ze mě už asi smrt. Ale po dvou dnech se srovnala a bylo to dobrý. To samý bylo, i když jsme se vrátili,“ popsala Martina průběh dovolené fanouškům na Instagramu.