Těhotná Martina Pártlová přiznala: Panika, břišní tance a úsměv idiota

Martina Pártlová se za pár měsíců stane poprvé maminkou a novou roli si velmi užívá. Zpěvačka přiznala, že už teď je ze své dcerky naměkko a neustále hlídá každý pohyb v břiše.

Martina Pártlová se dočkala a ve svých dvaačtyřiceti letech našla konečně partnera, se kterým se jí pár týdnů po seznámení podařilo počít potomka.

Zpěvačka si mateřství naplno užívá a před pár dny dokonce odtajnila, že čeká dceru. Pártlová pojala oznámení na Instagramu stylově a nechala si rovnou vytvořit sérii těhotenských fotografií.

U jedné z fotek se budoucí maminka rozvášnila a přiznala, že je ze svého miminka úplně na větvi!

Martina Pártlová je naměkko, hlídá každý pohyb dcery v břiše

"Tak jo, dělám machry, ale sem z ní pos*aná už teď… Furt na ni mluvím, s každým šolichem křičím na kluka (Josefa Vařeku pozn. redakce), že se pohnula a samozřejmě jakmile si sáhne, je ticho po pěšině," svěřila se Martina Pártlová svým sledujícím na Instagramu.

Zpěvačka prý hlídá každé kopnutí miminka. "Když se nějakou dobu nehýbe, začnu panikařit, protože se mi to zdá jako věčnost a začnu provozovat břišní tance, abych ji vzbudila, neustále si pouštím video z ultrazvuku a usmívám se jak idiot. Nevím po kom ta holka bude, ale hlavně, ať je zdravá jako řípa," napsala těhotná hvězda 3v1.

Jedna věc ale Pártlové nedá spát, svou holčičku bude muset usilovně bránit před dětmi svých nejlepších kamarádek.



Štíbrová čeká druhého chlapce, Pártlová tak bude mít jedinou holčičku v partě

Kolegyně z uskupení 3v1 Veronika Arichteva a Nikol Štíbrová se mateřských povinností dočkaly o trochu dříve, než Martina Pártlová, a tak své kamarádce předávají cenné zkušenosti. Štíbrová navíc čeká druhé dítě a termín porodu má na stejno s Pártlovou.

Zpěvačka bude mít jedinou dceru z celé "party", a tak si bude muset před syny svých kamarádek svou holčičku bránit.

"Sem zvědavá, jak to uhlídáme děvuchy. Nesmíme ty naše děti spustit z očí minimálně do třiceti. To by mohl bejt průser," okomentovala vtipnou situaci Pártlová a nejspíš nechtěně prozradila, že Nikol čeká k synovi Matesovi druhého kluka…