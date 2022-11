Martina Pártlová má za sebou děsivý zážitek: Nejdřív pláč, pak hrobové ticho

Zdroj: Profimedia

Ne vždycky se člověku vydaří jeho plány tak, jak si představoval. Na vlastní kůži se o tom před pár dny přesvědčila i zpěvačka Martina Pártlová, která se rozhodla s partnerem a dcerou Stellou navštívit tematickou halloweenskou akci. Co se zprvu zdálo jako úžasný nápad, se záhy změnilo v noční můru. Nakonec se ale zpěvačka dokázala hrůzostrašnému zážitku od srdce zasmát.

I když se spousta influencerek, které mají doma ratolesti, snaží přesvědčit své fanoušky o tom, že je mateřství vždy nádherné a plné radosti, zpěvačka Martina Pártlová ukázala realitu. A jak je u ní zvykem, pobavila nejen sebe, ale i své sledující. Podělila se s nimi totiž o to, jak probíhalo její rodinné odpoledne s partnerem Josefem a dcerou Stellou. Halloweenská oslavy se zkrátka nevyvedla tak, jak měla.

Den jako korálek se nekonal

„Náš první ‚helouvín’. Den jako korálek a celá krajina hraje všemi barvami. Naše dcera vesele pobíhá a hraje si s čerstvě napadaným listím. Vypadá šťastně. Všude kolem je slyšet dětský smích. Babička s dědou si hrají se svou milovanou vnučkou a tatínek fotí každý tenhle krásný moment do našeho rodinného alba. Já si tam tak sedím, popíjím svařák a cítím se spokojeně,” začala své vyprávění Martina Pártlová, čímž také poukázala na to, jak si ono odpoledne představovala. Realita byla ale bohužel úplně jiná.

Hlad, zvýšený hlas a pleny na zemi

„Hele, strašné peklo, člověk by si neměl nikdy nic malovat dopředu,” přidala hned za popis svého vysněného dne. „Začalo to už u vstupu do botanické zahrady, kde jsme neměli kde zaparkovat. Stella se tam hned vyválela u turniketu a ještě ke všemu jsme šli úplně blbým vstupem. Všichni jsme měli hlad, včetně Stelly, a tak se to trošku podepsalo na naší psychice. Stella prakticky nepřestala brečet (i když ona najíst dostala) a vůně trdelníku, u kterého byla asi kilometrová fronta, nám taky moc nepřidala,” povzdechla si zpěvačka.

Kvůli stoupající nervozitě na sebe pak Martina s partnerem zvyšovali hlas. „Možná jsem chytla i tik do oka,” pokračovala ve vyprávění s humorem sobě vlastním. „Vzhledem k tomu, že těch hysterických dětí a rodičů tam bylo víc, tak jsme se rozhodli naši stezku odvahy ukončit. Cestou na parkoviště jsme nacházeli dětské ponožky, sem tam botu nebo plenu. Byl to pro mě víc hororový zážitek než včerejší návštěva kina. V autě nastalo hrobové ticho,” dodala ještě s tím, že nakonec z onoho „krásného” odpoledne vznikla jen jedna jediná fotka, která „se bude v rodinném albu vyjímat”.