Martina Pártlová čelí nechutným útokům: "Ať co nejdřív potratíš, ty ku*vo!"

Martina Pártlová se za pár měsíců stane poprvé matkou a vyloženě si to užívá. Ačkoliv hvězdě 3v1 chodí na požehnaný stav převážně gratulace, najdou se i nepřející jedinci, kteří jí přejí potrat! Zpěvačka jednu takovou zprávu zveřejnila, z jejího obsahu budete v šoku.

Martina Pártlová zažila rok plný zvratů. Zpěvačce loni během vyšetření páteře lékaři objevili rakovinu tlustého střeva a kdyby přišla o chvilku později, mohly být následky nemoci fatální následky.

Pártlová naštěstí vážnou nemoc porazila a krátce na to potkala svého aktuálního partnera Josefa Vařeku.

Plamen lásky byl natolik žhavý, že zpěvačka s hudebníkem z kapely Koblížky po měsíci známosti otěhotněla. Radostnou zprávu uvítaly mimo jiné kolegyně Pártlové z komediálního uskupení 3v1, Veronika Arichteva a Nikol Šíbrová, obě totiž již maminkami jsou a Štíbrová dokonce čeká druhé dítě ve stejném termínu, jako Pártlová. Zpěvačce Čechomoru sice na těhotenství chodí převážně gratulace, poslední dny ale řeší nepříjemné útoky neznámé stalkerky.

Neznámá žena si za účelem urážení Martiny Pártlové založila desítky falešných profilů

Martina Pártlová obvykle útoky haterů neřeší, tentokrát ale jeden z jejich sledujících zašel příliš daleko.

"Povídám, tak snad co nejdřív potratíš, ty ku*vo! Bůh ví, že si to zasloužíš. Jednou z tebe udělám dě*ku na E55. A tebe budu brát zezadu do p*dele, tak mi budeš zpívat Ostravu, to aby se ten harant měl dobře. Neboj, dám ti šnupnout, ať ti to jde co nejlíp. Maminko," zveřejnila zpěvačka šokující obsah zprávy na svém Instagramu.

Neznámý uživatel, který se tentokrát skrýval pod pseudonymem Jakub Smetana, je podle Pártlové žena a podobných zpráv jí odeslala z různých profilů už desítky!

Martina Pártlová musí čelit nepříjemným útokům nejspíš narušené ženy

"Děkuji za mnoho blahopřejících zpráv k mému těhotenství," napsala ironicky Martina Pártlová k nechutné zprávě, kterou obdržela.

"Děvče už má asi 155 profil, chudák. To musí dát práci pořád zakládat novej a novej e-mail," vysmála se zpěvačka neznámé stalkerce.

Budoucí maminka se ale nenechává rozhodit a osobu neustále blokuje. I to je bohužel jedna z odvrácených stránek popularity…