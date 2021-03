Přítel Martiny Pártlové vzkazuje: "Chlapi, nebojte se těhotenského focení!"

Martina Pártlová svého přítele Josefa Vařeku držela dlouho v tajnosti, poslední týdny se ale hudebník sám chlubí vztahem se starší zpěvačkou na svém Instagramu. Tentokrát se ozval svým sledujícím a popsal jim pocity z těhotenského focení.

Martina Pártlová přišla ke svému těhotenství pomalu jako panna Marie. Zpěvačka byla roky bez partnera, když ale potkala o čtrnáct let mladšího hudebníka Josefa Vařeku, zahořela láskou a po pár týdnech známosti si dvojice pořídila potomka.

O to větší překvapení to bylo pro fanoušky Pártlové, kteří o jejím milenci neměli ani ponětí. Budoucí maminka se na miminko velmi těší a nedávno odhalila, že čeká dceru.

Stejně jako ostatní celebrity, ani hvězda Čechomoru nevynechala příležitost, nafotit stylové těhotenské fotky. Samozřejmě na nich nesměl chybět tatínek dítěte, Josef Vařeka.

"Nebojte se těhotenského focení," vyzval Vařeka budoucí tatínky

Josef Vařeka je člen zaniklé kapely Koblížci a donedávna nikdo netušil, že právě on je přítelem Martiny Pártlové. Poté, co zpěvačka jejich vztah odhalila do médií, už ale ani jeden z nich nemá co skrývat.

"Jsem se zapomněl zmínit že mi skončil bezstarostný život. Stejně by mě to punkáčství zabilo, takhle to dál nešlo. Jo a prosím vás chlapi, co se týká toho těhotenského focení, tak se toho nemusíte bát. Protože vaše holky nemusí vypadat jako víly a vy nemusíte být v košili bez bot," napsal Josef Vařeka k jedné ze společných fotek s Martinou Pártlovou.

Hudebník se ve svém popisku vysmál klasickým fotografiím těhotných žen, pózujících v éterických závojích, kterých je plný internet.

Pártlová Vařekovi věnuje veškerý čas, jednu věc ale nedělá

"Věnuju se chlapci a uklízím a občas vařím," prozradila Super.cz Martina Pártlová, jak tráví svůj čas během karantény.

Jednu věc ale zamilovaná zpěvačka odmítá dělat, a to je žehlení, které dle svých slov nesnáší. "Více méně nežehlím. Můj chlapec naštěstí nosí takové slim košile, které se na něm natáhnou. A kdyžtak ať si to vyžehlí sám, je samostatný. Co já mu budu žehlit košile! A nemám ráda mytí koupelny. Jinak mi nic nevadí," říká budoucí maminka.

Sledující zpěvačky už začínají spekulovat o tom, jaké jméno zvolí pro svou prvorozenou dceru. Nedávným statusem totiž možná Pártlová něco naznačila. "Všem, Josefům, Josífkům, Pepíkům, Pepčům, Pepům, Pepíčkům, Pepinům, všechno nejlepší k svátku. Já na to trošku zapomněla, ale slibuju, že příští rok už se to nestane," popřála svému partnerovi k svátku a vzbudila tím otázky, zda dcerka dostane jméno Josefína po tatínkovi? Tohle tajemství si zatím Pártlová nechává pro sebe.

Zdroj: Youtube